НЕ, НИЈЕ ФИКЦИЈА - ОВО СУ НЕВИДЉИВЕ СЛУШАЛИЦЕ Нова технологија ствара приватне аудио зоне без икакве опреме

Можда звучи као научна фантастика, али управо су ово тврдње истраживача са Пен Стејт универзитета који су дошли до огромног пробоја у области аудио инжењеринга.

Тим који предводи Јун Ђинг, професор акустике, успео је да ограничи место у простору на којем се чује звук, стварајући својеврсне звучне енклаве. Унутар енклаве, особа може да чује звук, док остали људи у близини не могу, чак и ако се налазе у затвореном простору, попут аутомобила, или стоје непосредно испред извора звука.

У студији објављеној 17. марта у часопису "Proceedings of the National Academy of Sciences", истраживачи су објаснили како емитовање два нелинеарна ултразвучна снопа формира звучне енклаве, где се звук може чути само на тачно одређеној тачки укрштања та два снопа.

"Користимо два ултразвучна претварача заједно са акустичном метаповршином, који емитују снопове који се сами савијају и укрштају у одређеној тачки", рекао је аутор студије Јун Ђинг. "Особа која стоји баш у тој тачки може јасно да чује звук, док људи који стоје у непосредној близини не чују ништа. На овај начин ствара се приватна зона за слушање звука."

Постављањем метаповршина - акустичних сочива која садрже микроструктуре које мењају правац ширења звука - испред два ултразвучна претварача, ултразвучни таласи путују на две мало различите фреквенције, крећући се по путањи у облику полумесеца, све док се не укрсте.

Сваки сноп за себе није чујан - тек укрштање ових снопова ствара локалну нелинеарну интеракцију која производи звук. Ти снопови чак могу да заобиђу препреке, попут људске главе, како би дошли до одређене тачке укрштања.

Истраживачи су тестирали своје теорије поставивши лутку са микрофонима како би проверавали зоне укрштања. И заиста, тест је показао да се звук не може чути нигде осим у "аудио енклави". Како је тест обављен у обичној просторији са нормалном акустиком, то значи да би овај систем могао да функционише у различитим окружењима, попут учионица, возила или чак и на отвореном простору.

"У суштини смо направили виртуелне слушалице", кажу истраживачи. "Особа унутар звучне енклаве може чути нешто намењено само њој, омогућавајући зоне звука и тишине."

За сада, истраживачи могу пренети звук на удаљеност од око једног метра од циља, при јачини звука од око 60 децибела, што одговара гласноћи говора. Међутим, истраживачи сматрају да би се удаљеност и јачина звука могле повећати уз јачи интензитет ултразвука.