04.09.2025.
Нови Сад
АРАПИ НИ РОДУ РОЂЕНОМ НЕ ГОВОРЕ О ОВЕ ЧЕТИРИ СТВАРИ Крију их као змија ноге, а ево и зашто

04.09.2025. 10:42
Пише:
Дневник
Извор:
sensa/dnevnik.rs
arapi
Фото: unsplash.com

Арапи верују да ако желите да живите срећно и благословено треба да се придржавате четири једноставна правила

Стара арапска мудрост каже, ако желиш срећу треба да се придржаваш ова четири важба правила:

АКО ТЕ НЕШТО БОЛИ, ЋУТИ

Постоји прича из давнина о старцу Езију.

Старац Езио је остао сам на фарми након што је његов син отишао у војску. Езио је радио напорно и сам управљао целим имањем. Једног дана му је пришао комшија и упитао га: „Како си, Езио?“ „Боле ме леђа“, пожалио се Езио свом комшији. Убрзо се широм области проширила гласина да старац Езио има лоша леђа и да не може сам да се брине о свом имању и животињама. Стога је почео да добија понуде од комшија да прода имање за мало новца. Када им је рекао да је то премало за такво имање, рекли су: „Боље је ишта него ништа. Боле те леђа, стар си и слаб, продај имање.” 

Нико му није понудио помоћ, сви су само желели да га искористе. Старац је наставио да ћути и ради, а када му је син дошао из војске, стари Езио му је предао имање у наследство. Син се захвалио оцу и замолио га да му да најнеопходнији савет који би му помогао да живи срећним животом. А Езио му је дао најважнији савет:

"Ако те нешто боли, ћути. У супротном ће ти прво дати оно најбескорисније - сажаљење, а онда ће те ударити где боли."

НЕ ГОВОРИ ПРИЈАТЕЉУ ОНО ШТО НЕ БИ РЕКАО НЕПРИЈАТЕЉУ

Сваки човек има светлу и тамну у себи, никад се са сигурношћу не зна када ће се ова мрачна страна пробудити и шта ће је пробудити. Боље је не рећи пријатељу оно што не бисте рекли ни свом непријатељу. Ако кажете пријатељу и он искористи вашу тајну, бићете љути на двоје људи: на себе и на свог пријатеља.

arapi
Фото: unsplash.com

НИКАДА НЕ ГОВОРИ ЛОШЕ О СЕБИ

Још једна кратка, али веома мудра прича арапских мудраца.

Старац Окам је живео у пустињи 10 година. Сваки дан је вредно радио и покушавао да нађе воду и када је успео, сви сељани су долазили да му честитају, али он није хтео да се хвали и веровао је да није учинио ништа вредно. 

Рекао је: „То није моја заслуга, само ми је Бог помогао да то постигнем."

Убрзо су сви почели да третирају његово откриће воде као нешто мало вредно и неважно. Уместо да пију воду, на том извору су прали ноге. И убрзо се вода претворила у загађено и блатњаво језерце. 

Старца је то страшно повредило, али су људи на његове напоре реаговали баш онако како им је он сам рекао – као да је то ситница, а не вредан извор.

Онај ко понижава и не цени себе даје пример другима да се понашају исто тако према њему - без поштовања. Ако се човек опходи према себи са поштовањем и понаша се достојанствено, онда ће се други према њему односити са поштовањем.

НЕ ЖАЛИ СЕ

У свету који нас често подстиче да изразимо своје притужбе и негодовања, мудрост Ибн Арабија, филозофа и теолога из 12. века, нуди проницљив увид у врлину стрпљења. Према Арабију, можете се жалити само у молитви, у тренуцима посебних тешкоћа. Остатак времена треба издржати и живети а да вас не ометају жалбе и сузе.

"Стрпљење значи чувати душу да се не жали било коме другом осим Богу."
 

арапи мудрост савети
Магазин Занимљивости
