АРАПИ НИ РОДУ РОЂЕНОМ НЕ ГОВОРЕ О ОВЕ ЧЕТИРИ СТВАРИ Крију их као змија ноге, а ево и зашто
Арапи верују да ако желите да живите срећно и благословено треба да се придржавате четири једноставна правила
Стара арапска мудрост каже, ако желиш срећу треба да се придржаваш ова четири важба правила:
АКО ТЕ НЕШТО БОЛИ, ЋУТИ
Постоји прича из давнина о старцу Езију.
Старац Езио је остао сам на фарми након што је његов син отишао у војску. Езио је радио напорно и сам управљао целим имањем. Једног дана му је пришао комшија и упитао га: „Како си, Езио?“ „Боле ме леђа“, пожалио се Езио свом комшији. Убрзо се широм области проширила гласина да старац Езио има лоша леђа и да не може сам да се брине о свом имању и животињама. Стога је почео да добија понуде од комшија да прода имање за мало новца. Када им је рекао да је то премало за такво имање, рекли су: „Боље је ишта него ништа. Боле те леђа, стар си и слаб, продај имање.”
Нико му није понудио помоћ, сви су само желели да га искористе. Старац је наставио да ћути и ради, а када му је син дошао из војске, стари Езио му је предао имање у наследство. Син се захвалио оцу и замолио га да му да најнеопходнији савет који би му помогао да живи срећним животом. А Езио му је дао најважнији савет:
"Ако те нешто боли, ћути. У супротном ће ти прво дати оно најбескорисније - сажаљење, а онда ће те ударити где боли."
НЕ ГОВОРИ ПРИЈАТЕЉУ ОНО ШТО НЕ БИ РЕКАО НЕПРИЈАТЕЉУ
Сваки човек има светлу и тамну у себи, никад се са сигурношћу не зна када ће се ова мрачна страна пробудити и шта ће је пробудити. Боље је не рећи пријатељу оно што не бисте рекли ни свом непријатељу. Ако кажете пријатељу и он искористи вашу тајну, бићете љути на двоје људи: на себе и на свог пријатеља.
НИКАДА НЕ ГОВОРИ ЛОШЕ О СЕБИ
Још једна кратка, али веома мудра прича арапских мудраца.
Старац Окам је живео у пустињи 10 година. Сваки дан је вредно радио и покушавао да нађе воду и када је успео, сви сељани су долазили да му честитају, али он није хтео да се хвали и веровао је да није учинио ништа вредно.
Рекао је: „То није моја заслуга, само ми је Бог помогао да то постигнем."
Убрзо су сви почели да третирају његово откриће воде као нешто мало вредно и неважно. Уместо да пију воду, на том извору су прали ноге. И убрзо се вода претворила у загађено и блатњаво језерце.
Старца је то страшно повредило, али су људи на његове напоре реаговали баш онако како им је он сам рекао – као да је то ситница, а не вредан извор.
Онај ко понижава и не цени себе даје пример другима да се понашају исто тако према њему - без поштовања. Ако се човек опходи према себи са поштовањем и понаша се достојанствено, онда ће се други према њему односити са поштовањем.
НЕ ЖАЛИ СЕ
У свету који нас често подстиче да изразимо своје притужбе и негодовања, мудрост Ибн Арабија, филозофа и теолога из 12. века, нуди проницљив увид у врлину стрпљења. Према Арабију, можете се жалити само у молитви, у тренуцима посебних тешкоћа. Остатак времена треба издржати и живети а да вас не ометају жалбе и сузе.
"Стрпљење значи чувати душу да се не жали било коме другом осим Богу."