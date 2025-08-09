clear sky
35°C
09.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БАШ НА ОВАЈ ДАН НАЈВИШЕ ЉУДИ У СРБИЈИ СЛАВИ РОЂЕНДАН! Да ли сте и ви међу њима?

09.08.2025. 15:38 15:47
Пише:
Дневник
Извор:
Krstarica.com/dnevnik.rs
Коментари (0)
1
Фото: Canva/ Ilustracija

Веровали или не, постоји један дан у години када се у Србији роди више беба него било ког другог датума.

Статистика не лаже – тај дан је прави рођендански „бум“!

Најпопуларнији рођендан у Србији

Према подацима Републичког завода за статистику и истраживањима објављеним у домаћим медијима, највише људи у Србији рођено је 23. септембра. Овај датум се издваја као најчешћи дан рођења, а често се дешава да се тог дана роди и двоструко више беба него иначе.

Зашто баш 23. септембар?

Ако се вратимо 265 дана уназад – колико просечно траје трудноћа – долазимо до 1. јануара. Нова година је време славља, опуштања, романтике и чешће интимности међу паровима. Управо тада се зачиње највише беба, које се потом рађају крајем септембра.

Празници као окидач за наталитет

Психолози и демографи објашњавају да празнична атмосфера, одсуство стреса и више времена код куће доприносе већем броју зачећа. Алкохол, еуфорија и емотивна повезаност додатно подстичу парове да се препусте тренутку – што се касније одрази на статистику рођења.

Најтиши дани у породилиштима

С друге стране, најмање беба у Србији рађа се у фебруару, марту и априлу. Посебно се издваја 29. фебруар – преступни дан који се појављује сваке четири године, па је и број рођених тог дана изузетно мали.

Да ли сте и ви „празнична беба“?

Ако сте рођени 23. септембра, велика је вероватноћа да делите рођендан са хиљадама других људи у Србији. Можда је време да организујете заједничку прославу – јер статистика каже да нисте сами!

krstarica.com

рођендан рођење рођење беба
Извор:
Krstarica.com/dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај