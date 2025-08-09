БАШ НА ОВАЈ ДАН НАЈВИШЕ ЉУДИ У СРБИЈИ СЛАВИ РОЂЕНДАН! Да ли сте и ви међу њима?
Веровали или не, постоји један дан у години када се у Србији роди више беба него било ког другог датума.
Статистика не лаже – тај дан је прави рођендански „бум“!
Најпопуларнији рођендан у Србији
Према подацима Републичког завода за статистику и истраживањима објављеним у домаћим медијима, највише људи у Србији рођено је 23. септембра. Овај датум се издваја као најчешћи дан рођења, а често се дешава да се тог дана роди и двоструко више беба него иначе.
Зашто баш 23. септембар?
Ако се вратимо 265 дана уназад – колико просечно траје трудноћа – долазимо до 1. јануара. Нова година је време славља, опуштања, романтике и чешће интимности међу паровима. Управо тада се зачиње највише беба, које се потом рађају крајем септембра.
Празници као окидач за наталитет
Психолози и демографи објашњавају да празнична атмосфера, одсуство стреса и више времена код куће доприносе већем броју зачећа. Алкохол, еуфорија и емотивна повезаност додатно подстичу парове да се препусте тренутку – што се касније одрази на статистику рођења.
Најтиши дани у породилиштима
С друге стране, најмање беба у Србији рађа се у фебруару, марту и априлу. Посебно се издваја 29. фебруар – преступни дан који се појављује сваке четири године, па је и број рођених тог дана изузетно мали.
Да ли сте и ви „празнична беба“?
Ако сте рођени 23. септембра, велика је вероватноћа да делите рођендан са хиљадама других људи у Србији. Можда је време да организујете заједничку прославу – јер статистика каже да нисте сами!