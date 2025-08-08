ДА ЛИ ЈЕ ВАША БЕБА РОЂЕНА ЛЕТИ? Истраживања откривају фасцинантне податке!
Ако имате летњу бебу, добродошли у клуб!
Највише беба рођено је лети, а ово годишње доба свакако није лоше време за родити – мање је страха од вируса и пуно више је сунца, због којег је лепше проводити време у шетњама с бебом. Али шта лето као годишње доба у којем се беба родила, значи за дете једном кад порасте?
Испада да годишње доба у којем се родите може да има утицај на све, од здравља па до ваше личности. Иако истраживања увек треба узимати с опрезом, прочитајте шта су научници открили о летним бебама, те у какву децу и људе одрасту касније у животу.
1. У послу су најчешће – просечни
Научници са Универзитета Британске Колумбије проучавали су датуме рођења извршних директора 500 компанија и открили шокантан податак. Само 6,1 одсто њих је било рођено у јуну и 5,9 одсто у јулу.
2. Неспретнији су
Резултати истраживања часописа Journal of Sports Medicine, открили су да су деца рођена у јесен много бољи спортисти него њихови вршњаци, а посебно су бољи од деце која су рођена у априлу, мају и јуну.
3. Мање су депресивни
Сунце заиста помаже у психичком развоју, барем према истраживању објављеном у часопису Nature Neuroscience. Научници су проучавали како летње светло утиче на психички развој и открили су да повећана светлост и топлина смањује ризик од биполарног поремећаја, шизофреније и депресије посебно на оне који су лети рођени, а повећава се на оне који су рођени зими.
4. Имају већи ризик од дислексије
Према истраживању у часопису American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, за бебе рођене у рано лето, 70 одсто су веће шансе да постану дислексичне.
5. Имају порођајну тежину
Што није уопште лоша ствар! Али још једна занимљивост: маме које затрудне лети роде теже бебе, барем тако тврде научници са Универзитета у Принстону који су открили да маме које затрудне између јуна и августа, „накупе” пуно више килограма и роде бебе које су око осам грама теже од деце рођене у другим месецима.