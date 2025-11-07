ДА ЛИ ЗНАТЕ ЧЕМУ СЛУЖИ ОВАЈ ЗНАК? Некада га је било на многим местима, а сада га је све мање
Саобраћајна сигнализација обухвата стотине знакова који широм света говоре универзалним језиком.
Постоје знаци опасности, изричитих наредби и обавештења, али многи возачи нису сигурни шта поједини симболи заиста значе. Један од њих је и знак у облику троугла са великом црном тачком на белој подлози. Ако не знате шта представља - нисте једини.
Овај знак је средином прошлог века био веома чест на путевима широм света, али је временом постао „угрожена врста“, јер су га саобраћајни стручњаци прогласили непотребним.
Реч је о знаку који означава „црну тачку“ - део пута или подручје са високом стопом саобраћајних несрећа. Први пут се појавио у Великој Британији 1955. године, а његово званично име било је Ексидент блек спот (Accident Black Spot).
Иако није универзално прихваћен симбол, у многим земљама се користе слични знакови који упозоравају возаче на опасна места. Та подручја често добијају боље осветљење, заштитне ограде или додатну сигнализацију како би се смањио ризик од несрећа.
У Европи стратегија означавања „црних тачака“ разликује се од земље до земље, али постоји заједничка иницијатива да се број несрећа смањи на основу детаљне анализе података. Програми безбедности обухватају побољшања као што су боља сигнализација, проширење коловоза и постављање посебних упозоравајућих знакова попут „опасан завој“ или „клизава коловозна површина“.