ХИЉАДЕ МЛАДИХ ГОДИШЊЕ СТРАДА У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА Мрачна статистика подстакла кампању „Упозори, па помози”
У просеку, годишње у Србији у саобраћајним незгодама погине око 100 младих лица и бива повређено око 6.100.
Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије у сарадњи са Црвеним крстом Србије и локалним самоуправама реализоваће у наредном периоду активности у оквиру кампање за младе под слоганом „Упозори, па помози“ у најмање десет локалних самоуправа, рекао је Вељко Ћурчић, помоћник директора Агенције за безбедност саобраћаја.
„Кампања ставља акценат на поступање младих у случају саобраћајне незгоде, као и важност обезбеђења лица места како би се спречило настајање секундарних незгода”, рекао је Ћурчић за Танјуг, истичући да у просеку годишње у Србији у саобраћајним незгодама погине око 100 и бива повређено око 6.100 младих лица.
Средњошколци су већ активни учесници у саобраћају, а ускоро већина њих и возачи моторних возила, па је стратешки важно да им се скрене пажња на околности које могу изазвати, спречити или помоћ коју могу да укажу на лицу места, додао је Ћурчић.
Он указује да су саобраћајне незгоде постале и глобални и здравствени проблем, те да је од изузетног значаја да се млади едукују како да избегну секундарне незгоде и пруже адекватну прву помоћ.
Пробна возачка дозвола
„С пробном возачком дозволом погинуло је 25 младих лица – у Војводини седам, што је 23 одсто. У периоду када не би требало да возе – од 23 до 6 часова – погинуло је осам младих лица у Србији, од којих два у Војводини. Од 25 погинулих младих, њих 12 је страдало у саобраћајним несрећама са учешћем једног возила”, рекао је Ћурчић.