ТАКО СЕ ЗВАЛЕ НАШЕ БАКЕ!
Ђурђа, Десанка, Новка… ЗАБОРАВЉЕНА ИМЕНА која су некада била ОМИЉЕНА, а данас нас само враћају у прошлост
Било би то неко име које се данас ретко чује, а које одише топлином и буди носталгичност. Када га чујете или изговорите пред очима вам се појављују слике којих се сећате као кроз маглу, али које вам изазивају топлину у срцу, сетите се ваше баке која се можда звала Радојка, Зорка или Стојанка.
Или, ипак, неко још старије, готово заборављено име, попут Драгиња, Ружа, Достана или Милојка.
"Како вам се звала бака, тражим баш оно старинско, право класично име?", питање је које је постављено на "Бакиној страници" на Фејсбуку, а оно што смо прочитали у коментарима изненадило нас је. Било је толико прелепих, архаичних имена, уникатних, за нека никада нисмо ни чули, а већина њих је, нажалост, и заборављена.
Преплитала су се имена попут: Уршула које је изведено од латинске речи "урсус" што значи медвед, па био значење овог имена било "медведица", али и Розалија, Стана или Марта, а међу њима се нашло и име Роксанда, које је у српској култури присутно кроз народне песме и историју, а потиче од персијске речи Раукхсхна, што у преводу значи "сјајна", "блистава" или "светла зора", али и име Добринка које је класично словенско име и има врло јасно значење изведено од речи "добро".
Има и класичних имена која су и данас честа, као што је Ана, које је неко добио по својој баки Ани. Ту је и Наталија, али и име које је изузетно ретко у Србији, старо име Сибинка које је старословенског порекла и најчешће се повезује са речју "сибин", што значи "птица" или "соко", па може симболизовати слободу, брзину и снагу.
Баке су носиле имена као што су Мируна (она која доноси мир) и Новка, али и једно звучно, готово заборављено име са јаким значењем, то је име Достиња које је изведено од речи достојна.
А ту су и кратка, милозвучна имена која се лако изговарају јер су пуна самогласника - Руса (жена светле косе, симболизује лепоту и ведрину) и Гора (шума, планина), старо и моћно име које се повезује са снагом и отпорношћу.
Али и стара словенска имена Роска од речи "роса" и Кадивка од речи кадифа, а симболизује нежност, мекоћу и лепоту, а данас се готово и не користи.
Затим, Милојка и Миладија (мила), Радмила и име које је у нашим крајевима веома популарно и снажно, а повезано је са Светим Ђорђем и Ђурђевданом, а то је Ђурђа.
Пауна је старо словенско име које потиче од речи "паун" и симболизује лепоту, понос, достојанство и грациозност, по угледу на ову предивну птицу. Наше баке су носиле и имена као што су Блаженка и Јустина од речи јустус, што значи "праведан" или "честит", али и име Десанка која се повезује са речима "десити се" и "судбина", па се тумачи као "она којој је суђена срећа" или "она која доноси срећу".
Све су то имена која се више не дају, а носе јаку поруку и симболику, имена која крију тешке приче и животе, а носиле су их снажне жене пуне љубави. Те жене, наше баке, подигле су генерације у најтежим временима, сачувале су породице васипавале децу. Она су данас остала само у нашим сећањима и у старим породичним албумима.
Времена су се променила, а трендови су родили нека нова имена, те су ова стара остала заборављена. Према подацима из 2022. године, Најчешћа женска имена у Србијису Милица и Јелена. Уз њих, популарна су и Марија, Драгана, Мирјана, Љиљана, Снежана, Ивана, Гордана и Ана.
У последње време, родитељи све чешће дају и краћа имена попут Миа, Теа, Леа, Мила, Уна и Сара, као и необичнија имена попут Ника, Даша и Аја.