ЕВО ГДЕ СЕ ВИДЕ ПРВИ ЗНАЦИ ГОЈЕЊА, НИКАД НЕ БИСТЕ ПОГОДИЛИ! Тело шаље сигнале, треба само погледати на ПРАВО МЕСТО!
Ако мислите да су „шлауфери“ на стомаку или целулит на бутинама први показатељи вишка килограма – варате се.
Амерички лекар и научник, доктор Вилијам Ли, открива да се суптилни, али веома важан знак гојења види на месту на које мало ко обраћа пажњу – на језику. Управо ту, каже он, масноћа почиње да се таложи пре него што постане уочљива у огледалу, а последице могу бити озбиљније него што мислите.
Масноћа на језику – скривени сигнал тела
У разговору са мотивационом говорницом Мел Робинс, доктор Вилијам Ли објаснио је да језик није само мишић којим говоримо и жваћемо, већ сложена структура састављена од три дела – врха, мишићаве средине и задњег дела. Управо тај задњи део, налик јастуку, грађен је од масног ткива и једно је од првих места где се појављује висцерална масноћа код људи који почињу да се гоје.
„Када се у том делу накупи маст, језик током сна губи тонус и може блокирати дисајне путеве. Резултат су хркање, фрктање и прекиди дисања“, упозорио је доктор Ли.
Веза између језика и апнеје у сну
Научна истраживања већ годинама повезују вишак килограма са поремећајима дисања у сну. Код особа са опструктивном апнејом утврђено је да имају знатно више масноће у језику него они који немају овај проблем. А апнеја у сну није безазлена – нелечена може довести до срчаних болести, можданог удара, дијабетеса, па чак и преране смрти.
Студија спроведена 2020. године пратила је 67 гојазних пацијената који су успели да изгубе 10% телесне тежине. Резултат је био изненађујући: симптоми апнеје смањили су се за 31%, а најважнији разлог био је управо – редукција масноће у језику.
„Што је језик био тањи, то се апнеја значајно ублажавала“, нагласио је професор Ричард Шваб са Пенн Медицине, један од аутора студије.
Први сигнал који тело шаље
Хркање које се појави „ниоткуда“, прекиди дисања током ноћи или осећај гушења у сну могу бити први аларм да је организам почео да гомила масноћу – и то пре него што вага покаже разлику или стомак постане уочљив.
Стручњаци упозоравају да је правовремено препознавање проблема кључно: много је лакше спречити гојазност него лечити последице које долазе касније. Превенција – кроз здраву исхрану, редовно кретање и контролу телесне тежине – и даље је најбољи начин да се избегну компликације повезане са масним наслагама, па чак и на местима која никада не бисте очекивали, попут језика.