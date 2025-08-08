clear sky
Ево како да скинете ФЛЕКЕ ОД ЛУБЕНИЦЕ За 10 минута, уз помоћ ОВОГ РАСТВОРА, одећа чиста као нова!

08.08.2025. 23:46 23:51
воће
Фото: pexels.com

Сочна и богата водом, лубеница не само да освежава у топлим данима, већ и хидрира тело.

Захваљујући природној слаткоћи, лако може да замени и слаткиш када вам се једе нешто слатко.

Ипак, баш због те сочности, лако може да заврши тамо где не треба - на одећи. Флеке од лубенице често заврше на омиљеној мајици, посебно ако је једете напољу или без прибора.

Уколико вам се то догоди, важно је да одмах реагујете. Најпре нежно уклоните остатке лубенице сувим убрусом или чистом крпом, без трљања. Трљањем само помажете да сок дубље уђе у тканину, што отежава уклањање флека.

Након што сте нежно уклонили остатке лубенице са одеће, следећи корак је да исперете флеку хладном водом, идеално с унутрашње стране тканине, како бисте избацили сок напоље, а не још дубље у влакна.

воће
Фото: pexels.com


Затим нанесите малу количину течног детерџента за судове директно на мрљу. Оставите да делује око десет минута, па исперите водом.

Ако је флека и даље видљива, направите раствор од топле воде и избељивача на бази кисеоника у мањој посуди. Потопите исфлекани део одеће у тај раствор и оставите да одстоји најмање четири сата.

Уколико се флека ни тада не уклони, поновите поступак. Ако је мрља нестала, оперите одећу у машини према упутству са етикете, пише Информер.
 

лубеница флеке одећа раствор
