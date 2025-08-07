ЕВО КОЛИКО ЧЕСТО ТРЕБА МЕЊАТИ КУХИЊСКУ КРПУ Ова грешка прави се сваког дана, тако се угрожава здравље!
Док папирне убрусе бацимо после једне употребе, крпе користимо изнова и изнова.
Кухињске крпе су незаобилазан додатак сваком домаћинству – бришемо њима тањире, руке док кувамо, просуту воду, замазани сто и радну површину. Ипак, баш зато што их користимо за све и свашта, важно је знати када је време да их заменимо – јер у супротном ризикујемо здравље целе породице.
Док папирне убрусе бацимо после једне употребе, крпе користимо изнова – што јесте еколошки, али и потенцијално опасно, посебно ако их не перемо довољно често. У њима се брзо задржавају бактерије, прљавштина и остаци хране, које лако можемо пренети по целој кухињи – и на тањире и на руке.
Колико често треба мењати кухињске крпе?
Здравствени стручњаци саветују да би кухињске крпе требало мењати сваког дана, посебно ако су коришћене за брисање руку, просутих течности, радне површине на којој се припрема месо или риба. У тим случајевима, крпа треба одмах у машину.
С друге стране, ако сте крпом пребрисали само чисту радну површину или обрисали суву прашину са стола, може сачекати још једно коришћење. Ипак – то би требало да буде изузетак, а не правило.
На колико степени прати кухињске крпе?
Да бисте се решили свих бактерија, крпе перите на што вишој температури, идеално на 90 степени. Нижи степени и брзо испирање неће убити све што се задржало у влакнима. Ако имате могућност, повремено их осушите и на сунцу – УВ зраци додатно дезинфикују тканину.