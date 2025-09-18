(ФОТО) ПРЕПЕЛИЦЕ И ПАРМЕЗАН, СЛАДОЛЕД "БОМБЕ"... Пили коњак годишта Трампове мајке, а ево шта су из краљевске кухиње спремили за председника и прву даму Америке
Доналд Трамп био је гост на луксузној државној вечери у дворцу Виндзор, где су га краљ Чарлс и краљица Камила угостили уз присуство 160 званица на свечаности препуној гламура, протокола и врхунских укуса.
Вечера је одржана у дворани Светог Џорџа, поводом Трампове посете Великој Британији. Припреме су почеле чак недељу дана унапред.
Централни сто дужине преко 50 метара био је украшен са:
- 139 свећа
- 1.452 комада ручно улашћеног прибора за јело
- цветним аранжманима у ружичастим, жутим и љубичастим тоновима
За сваког госта било је постављено шест чаша, а размаци између тањира мерени су прецизно, чак и помоћу специјалних штапова за постављање.
Специјални јеловник
Јеловник вечере укључивао је:
Хладно предјело: пана кота од поточарке са препелицама и пармезаном
Главно јело: органска пилетина из Норфолка у сосу од тимијана
Десерт: ледени сладоледни „бомбе” са ванилом и малинама из Кента, уз поширане шљиве
Ексклузивна вина и симболични напици
Уз храну је послужен богат избор вина:
Wiston Estate 2016. (британски пенушавац)
Corton-Charlemagne Grand Cru 2018. (француско вино)
Ridge Vineyards Monte Bello 2000. (америчко вино)
Pol Roger (престижно француско вино)
На крају вечери, сервирани су:
Warre’s Porto из 1945. године, као симбол Трамповог председничког броја (45. и 47.)
Коњак Хенеси из 1912., године рођења његове мајке
У част краљице Елизабете: пиће из њене приватне колекције – Bowmore Queen’s Cask 1980.
За Трампа направљен безалкохолни коктел
Иако је Доналд Трамп познат као потпуни апстинент, за њега је посебно осмишљен коктел без алкохола такозвани Трансатлантски Виски са: аромом дима, мармеладом, пеном од пекан ораха, тостираним маршмелоом у облику звезде.
Овај напитак симболизовао је „топлину логорске ватре” и повезаност између САД-а и Уједињеног Краљевства.
Свечаној вечери присуствовали су краљ Чарлс и краљица Камила, као и бројни чланови краљевске породице. Неки, попут принца Ендруа, нису присуствовали због скандала или здравствених разлога.
Гости су бирани на основу културних, дипломатских и економских веза са САД-ом. Цела вечера била је савршен спој протокола, гламура и традиције, оркестрирана до најситнијих детаља – са циљем да остави снажан утисак на госте.