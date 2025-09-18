clear sky
(ФОТО) ПРЕПЕЛИЦЕ И ПАРМЕЗАН, СЛАДОЛЕД "БОМБЕ"... Пили коњак годишта Трампове мајке, а ево шта су из краљевске кухиње спремили за председника и прву даму Америке

18.09.2025. 11:35 11:53
Пише:
Дневник
Извор:
Курир.рс/Дневник
Коментари (0)
Меланија
Фото: Aaron Chown/PA via AP, Pool/AP Photo/Evan Vucci/Танјуг

Доналд Трамп био је гост на луксузној државној вечери у дворцу Виндзор, где су га краљ Чарлс и краљица Камила угостили уз присуство 160 званица на свечаности препуној гламура, протокола и врхунских укуса.

Вечера је одржана у дворани Светог Џорџа, поводом Трампове посете Великој Британији. Припреме су почеле чак недељу дана унапред.

Централни сто дужине преко 50 метара био је украшен са:

  • 139 свећа
  • 1.452 комада ручно улашћеног прибора за јело
  • цветним аранжманима у ружичастим, жутим и љубичастим тоновима

За сваког госта било је постављено шест чаша, а размаци између тањира мерени су прецизно, чак и помоћу специјалних штапова за постављање.

večera
Фото: AP Photo/Evan Vucci, Pool/Tanjug

Специјални јеловник

Јеловник вечере укључивао је:

Хладно предјело: пана кота од поточарке са препелицама и пармезаном

Главно јело: органска пилетина из Норфолка у сосу од тимијана

Десерт: ледени сладоледни „бомбе” са ванилом и малинама из Кента, уз поширане шљиве

Ексклузивна вина и симболични напици

Уз храну је послужен богат избор вина:

Wiston Estate 2016. (британски пенушавац)

Corton-Charlemagne Grand Cru 2018. (француско вино)

вечера
Фото: Aaron Chown/PA via AP/Танјуг

Ridge Vineyards Monte Bello 2000. (америчко вино)

Pol Roger (престижно француско вино)

На крају вечери, сервирани су:

Warre’s Porto из 1945. године, као симбол Трамповог председничког броја (45. и 47.)

Коњак Хенеси из 1912., године рођења његове мајке

У част краљице Елизабете: пиће из њене приватне колекције – Bowmore Queen’s Cask 1980.

За Трампа направљен безалкохолни коктел

Иако је Доналд Трамп познат као потпуни апстинент, за њега је посебно осмишљен коктел без алкохола такозвани Трансатлантски Виски са: аромом дима, мармеладом, пеном од пекан ораха, тостираним маршмелоом у облику звезде.

Овај напитак симболизовао је „топлину логорске ватре” и повезаност између САД-а и Уједињеног Краљевства.

Меланија
Фото: Phil Noble/Pool Photo via AP/Танјуг

Свечаној вечери присуствовали су краљ Чарлс и краљица Камила, као и бројни чланови краљевске породице. Неки, попут принца Ендруа, нису присуствовали због скандала или здравствених разлога.

Гости су бирани на основу културних, дипломатских и економских веза са САД-ом. Цела вечера била је савршен спој протокола, гламура и традиције, оркестрирана до најситнијих детаља – са циљем да остави снажан утисак на госте.

 

 

