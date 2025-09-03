clear sky
Српски плејмејкер у новој улози

(ФОТО/ВИДЕО) АЛЕКСА АВРАМОВИЋ ПОЗАЈМЉУЈЕ ГЛАС У НОВОМ ЦРТАЋУ! За микрофон сео пред ЕП, а биоскопске сале биће пуне: "Једва чекам да чујем јелена са чачанским нагласком!"

03.09.2025. 10:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
aleksa avramović
Фото: Screenshot YT SportalRS/JoBlo Animated Videos/Ilustracija

Српски плејмејкер и репрезентативац Алекса Аврамовић непосредно пред Европско првенство опробао се у новој улози

Судећи по фотографијама које су се појавиле на друштвеним мрежама, Алекса је уживао испред микрофона у студију. 

Паркет и лопту је заменио са слушалицама и сценариом.

Наиме, Аврамовић позајмљује глас у анимираном филму "Мит о Маракуди- Камено доба", лику јелена.

На друштвеним мрежама нижу се коментари, попут: "Легендица", "Јелен из Чачка"... 

Премијера овог породичног цртаћа биће 11. септембра у Србији. 

-Како би се показао колико вреди, сваки млади амбициозни ратник мора да крене у у лов, у шуму, као део традиције каменог доба. Маракуда, син уважног племенског вође, никада није био велики ратник, што је помало и разочаравајуће за његовоог оца. Како би ипак доказао супротно, Маракуда улази у мистичну шуму с намером да крене у опасну авантуру у којој му се придружују нови пријатељи, јединствена птица и зец- опис је цртаћа на Таквуд синеплексу.

цртани филм Алекса Аврамовић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
