Српски плејмејкер у новој улози
(ФОТО/ВИДЕО) АЛЕКСА АВРАМОВИЋ ПОЗАЈМЉУЈЕ ГЛАС У НОВОМ ЦРТАЋУ! За микрофон сео пред ЕП, а биоскопске сале биће пуне: "Једва чекам да чујем јелена са чачанским нагласком!"
Српски плејмејкер и репрезентативац Алекса Аврамовић непосредно пред Европско првенство опробао се у новој улози
Судећи по фотографијама које су се појавиле на друштвеним мрежама, Алекса је уживао испред микрофона у студију.
Паркет и лопту је заменио са слушалицама и сценариом.
Наиме, Аврамовић позајмљује глас у анимираном филму "Мит о Маракуди- Камено доба", лику јелена.
На друштвеним мрежама нижу се коментари, попут: "Легендица", "Јелен из Чачка"...
Премијера овог породичног цртаћа биће 11. септембра у Србији.
-Како би се показао колико вреди, сваки млади амбициозни ратник мора да крене у у лов, у шуму, као део традиције каменог доба. Маракуда, син уважног племенског вође, никада није био велики ратник, што је помало и разочаравајуће за његовоог оца. Како би ипак доказао супротно, Маракуда улази у мистичну шуму с намером да крене у опасну авантуру у којој му се придружују нови пријатељи, јединствена птица и зец- опис је цртаћа на Таквуд синеплексу.