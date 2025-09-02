(ФОТО) ВОЗ У ЈАПАНУ СТАЈАО САМО ЗБОГ ЊЕ Железничка станица радила због ученице, затворена тек кад је матурирала
02.09.2025. 18:59 19:03
Једна железничка станица у Јапану остала је отворена годинама само због једне средњошколке.
Иако је била планирана за затварање због малог броја путника и опадања броја становника у околини, станица Кју-Ширатаке на Хокаиду наставила је да ради како би девојка могла свакодневно да путује у школу.
Железнички оператер JR Hokkaido чак је прилагодио возни ред њеном школском распореду: воз је ујутру долазио да је покупи, а увече да је врати кући.
Ова необична и дирљива прича постала је позната широм света почетком 2016. године као пример посвећености и поштовања према образовању.
Станица је коначно затворена 25. марта 2016. године, одмах након што је ученица завршила средњу школу.