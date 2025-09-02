light rain
31°C
02.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1689
usd
100.1872
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ФОТО) ВОЗ У ЈАПАНУ СТАЈАО САМО ЗБОГ ЊЕ Железничка станица радила због ученице, затворена тек кад је матурирала

02.09.2025. 18:59 19:03
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
voz
Фото: ChatGTP/илустрација

Једна железничка станица у Јапану остала је отворена годинама само због једне средњошколке.

 Иако је била планирана за затварање због малог броја путника и опадања броја становника у околини, станица Кју-Ширатаке на Хокаиду наставила је да ради како би девојка могла свакодневно да путује у школу.

Железнички оператер JR Hokkaido чак је прилагодио возни ред њеном школском распореду: воз је ујутру долазио да је покупи, а увече да је врати кући.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Advancible (@advancible)

Ова необична и дирљива прича постала је позната широм света почетком 2016. године као пример посвећености и поштовања према образовању.

Станица је коначно затворена 25. марта 2016. године, одмах након што је ученица завршила средњу школу.

јапан железничка станица
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај