ХАОС У БРАЗИЛУ ЗБОГ ЛУТАКА Бебу ударили јер су мислили да је reborn! Политичари траже забрану, а мреже брује

Око 30 различитих законских предлога у Бразилу фокусира се на регулисање ових лутака, укључујући покушаје забране њиховог коришћења у јавним здравственим установама и спречавање колекционара да користе лутке за добијање предности у редовима за услуге.

Иако је у пракси забележен само један инцидент у којем је особа покушала да користи лутку у болници, друштвене мреже су преплављене снимцима колекционара како купају, хране и брижно негују ове лутке, што је изазвало талас подсмеха, критика па чак и насилних реакција.

Видео-снимци колекционара како купају лутке, стављају их на спавање или их возе у колицима раширили су се друштвеним мрежама – често праћени критичким коментарима или подсмесима, попут сатиричне реп песме која охрабрује људе да ударају лутке на улици.

Контроверза је достигла узнемирујући врхунац 6. јуна, када је мушкарац ударио четворо месеци стару бебу по глави тврдећи да ју је помешао са лутком. Он је пуштен уз кауцију, а беба је, према извештајима, добро.

Експерти попут Исабеле Калил, професорке политичких наука и антропологије, указују на политички контекст – законске иницијативе и медијски напади долазе углавном са деснице, која користи овај феномен да скрене пажњу у време политичке кризе и неизвесности након што је бивши председник Болсонаро изгубио право да се кандидује на следећим изборима.

