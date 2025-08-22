clear sky
ВИШЕ ВАМ НЕ ТРЕБА ГПС ЗА НАВИГАЦИЈУ Научници направили нови систем заснован на вештачкој интелигенцији

22.08.2025. 22:02
Пише:
Дневник
Извор:
smartlife.mondo.rs
gps
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Уместо ГПС сигнала, ПЕнГ користи сателитске и уличне снимке да прецизно лоцира позицију.

Навигација без ГПС-а делује незамисливо, али истраживачи са Универзитета у Сарију развили су систем који би могао да промени правила игре.

Алат под називом Pose-Enhanced Geo-Localisation (ПЕнГ) не ослања се на ГПС сателите већ комбинује сателитске и уличне фотографије, а затим уз помоћ оријентације камере прецизно одређује положај уређаја. У тестовима спроведеним у густим урбаним срединама, где ГПС обично заказује, ПЕнГ је смањио грешку у лоцирању чак 40 пута - са 734 метра на свега 22 метра. Систем функционише чак и са обичном монокуларном камером, каква се већ користи у возилима.

“Наш циљ је био да развијемо решење које поуздано функционише користећи само визуелне податке. Спајањем сателитских и снимака са земље, ПЕнГ постиже прецизност за коју се сматрало да је немогућа без ГПС-а”, изјавио је Тав Шор, истраживач на Универзитету у Сарију.

Његов колега, др Сајмон Хадфилд, додаје да систем доноси и нову флексибилност: “Један од најузбудљивијих аспеката је то што обичну камеру претвара у моћан навигациони алат. ПЕнГ је направљен да ради и без ГПС-а, што га чини идеалним за брзе и непредвидиве сценарије - од аутономних возила до робота.”

Зависност света од ГПС-а све чешће ствара проблеме јер сигнал лако ремете зграде, тунели, временски услови или ометачи. Професор Едриан Хилтон наглашава да њихов рад није само питање практичности, већ и безбедности: “Могућност прецизног лоцирања без ГПС-а отвара пут за паметније и отпорније системе који могу да раде и у најтежим условима.”

Пројекат је подржан универзитетским фондом за развој нових технологија, а истраживачи већ раде на прототипу који ће бити тестиран у реалним условима. Рад је отвореног кода, па сви могу да допринесу даљем развоју, а резултати су објављени у часопису IEEE Robotics and Automation Letters.

навигација гпс системи
