БАШ ВЕЧЕРАС ВАЖНО ДА ЗАМИСЛИТЕ ЖЕЉУ? Јер... сутра је Свети Лаврентије ЧУВАР РАДОСТИ И ИСПУЊЕЊА ЖЕЉА
Светог Лаврентија, једног од најпоштованијих хришћанских светитеља, Црква прославља 23. августа.
Живео је у 3. веку као архиђакон римске хришћанске заједнице у време тешких прогона. Био је близак ученик и сарадник папе Сикста, а након његовог устоличења рукоположен је за ђакона.
И у православљу и у католичанству Свети Лаврентије има посебно место. Као чувар црквених списа сматра се заштитником архивиста и библиотекара. У иконопису се најчешће приказује у ђаконској одежди, са ковчегом у рукама – симболом црквеног блага које је поверено његовој бризи.
Дан радости и смеха
Предање каже да је и у последњим тренуцима живота Свети Лаврентије остао ведар и духовит. Због тога га народ сматра заштитником комичара и симболом животне радости. Верује се да се на дан његовог празника треба смејати, ширити добру вољу и веселити ближње – јер радост радује и самог светитеља.
„Сузе Светог Лаврентија“ и сила жеља
Прослава овог дана повезана је и са једним небеским призором. Август је месец када се најчешће виде метеори, које народ од давнина зове „сузе Светог Лаврентија“. Према веровању, ако у ноћи пред празник угледате звезду падалицу и замислите жељу, светитељ ће је услишити.