Херцеговачко сијело у Дучићевом граду ГУСЛЕ, ПЕСМЕ И ЗДРАВИЧАРСКИ СТИХОВИ (ВИДЕО)

16.08.2025. 21:06 21:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Л. Бакмаз
Сијело
Фото: Дневник, Л. Б.

"Херцеговачко сијело", световна манифестација поводом Преображења, градске славе Требиња одржана је данас у центру града.

Фолклорним ансамблима у традиционалним народним ношњама из источнохерцеговачких општуна придружиле су се и чланови истомишљеника из општина Старе Херцеговине. 

Црквена свечаност је на Преображеније, у недељу.

Уз гусле, песму, игру и здравичарске стихове оживеле су вредности које Херцеговину чине посебном – заједништво, гостопримство и љубав према родном крају. 

„Херцеговачко сијело“ је културно-забавна и традиционална манифестација која окупља људе пореклом из Херцеговине, али и све оне који воле њену културу, песму и обичаје. Организује се у различитим градовима у Србији, Босни и Херцеговини и дијаспори, а најчешће у Београду и Новом Саду, где постоји велики број Херцеговаца.

Сијело је замишљено као сусрет људи, налик на стара народна окупљања по селима. У програму се обично смењују:
– наступи фолклорних ансамбала,
– певање гуслара и изворних група,
– промоције књига и поезије херцеговачких аутора,
– излагање о историји и обичајима Херцеговине,
– додела признања заслужним појединцима који чувају културни идентитет.

Херцеговачко сијело није само забава већ и прилика да се одрже везе људи који су се иселили из завичаја. Често се наглашава чување завичајног говора, ношњи и кухиње (пита, сир, вино, ракија).

Манифестација обично траје један дан, најчешће викендом, а у вечерњим сатима се завршава народним весељем уз оркестар и песму. Организују је удружења Херцеговаца у сарадњи са културним центрима, општинама или СПКД „Просвјета“.

Најпознатије је београдско „Херцеговачко сијело“, које се одржава од 1999. године и важи за највеће окупљање Херцеговаца у Србији. На њему се редовно окупља неколико хиљада људи, а често долазе и гости из Требиња, Мостара, Невесиња и других места.

Л. Бакмаз

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

 

