ЈЕДНА СМРТ ЗА СВЕ ГОДИНЕ ПРОИЗВОДЊЕ Овај аутомобил је најбезбеднији на свету!
Безбедност аутомобила постала је један од најважнијих фактора при избору возила, како за возаче, тако и за њихове породице. Савремени аутомобили долазе опремљени низом технологија и система дизајнираних да заштите путнике, смање ризик од несрећа и ублаже последице у случају судара.
Ипак, упркос технолошком напретку, одређени модели и даље се истичу као посебно безбедни, пружајући возачима додатни осећај сигурности на путу, пише Nova.rs.
Оли Аутус, ауто-механичар тврди, да би један популарни модел могао бити најбезбедније возило на путу.
Оли Аутус на TikTok-у ову титулу доделио је Volvo XC60, након што је похвалио модел због врхунског квалитета израде. Volvo је познат по томе што безбедност поставља као приоритет, па не изненађују похвале стручњака за његове карактеристике. Овај модел је један од најпопуларнијих у Volvo понуди. Друга генерација XC60 појавила се на путевима 2017. године, а редизајн је уследио 2021, пише Daily Express.
– Ово је најбезбеднији аутомобил на свету, а ево и зашто. Управо сам сазнао да је Volvo XC60 од почетка производње забележио само једну смрт. Ако погледате такву статистику, онда је по мом мишљењу то вероватно најбезбеднији аутомобил на свету. Разлог за то можда лежи у конструкцији шасије, начину на који је направљена, квалитету израде. Знамо да Volvo никада не прави компромисе када је реч о квалитету. По мом мишљењу, овај аутомобил, као и по мишљењу многих других, један је од најбезбеднијих на свету – објаснио је ауто-механичар.
Стручњаци из Volvo Insights-a такође су похвалили безбедносни рекорд модела XC60, назвавши га шведском тврђавом на точковима.
– Од 2018. до 2021. године, стопа смртности за Volvo XC60 била је толико ниска да је практично непостојећа. Говоримо о нула смртних случајева на милион регистрованих возила годишње. То је као аутомобилски еквивалент проналаску једнорога који јаше дугу! – навели су стручњаци.
Volvo XC60 проглашен је најбољим великим SUV-ом и аутомобилом са најбољим укупним резултатима на додели награда Euro NCAP Best in Class за безбедност 2017. године. Модел је освојио свих пет звездица у Euro NCAP оцени безбедности, са резултатом од 98% за заштиту одраслих путника.
– Путнички простор XC60 остао је стабилан током теста фронталног померања. Очитавања са лутки показала су добру заштиту свих критичних делова тела путника, укључујући колена и бутне кости како возача, тако и сувозача. Volvo је показао да ће сличан ниво заштите бити обезбеђен путницима различитих величина и онима који седе у различитим положајима – објаснио је Euro NCAP. Модел XC60 је такође остварио резултат од 95% у категорији Safety Assist, уз посебне похвале за систем подсетника на појас, помоћ при контроли брзине и технологију упозорења на напуштање траке.
Каматица.рс