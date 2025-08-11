ЈЕДНОСТАВНО И ЕФИКАСНО РЕШЕЊЕ ПРОТИВ КОМАРАЦА Ко би рекао да се од најезде опасних и досадних инсеката могу користити кутије за јаја?
Уз мало пажње и коришћење ствари које већ имате код куће, могуће је створити пријатан простор за дружење на отвореном без уједа зујећих, потенцијално заразних, крвопија
Са доласком топлијих дана и све више времена проведеног на отвореном, многи се суочавају са најездом комараца у својим двориштима.
Током сунчаних дана, када су роштиљи и одмор на свежем ваздуху чести, комарци могу постати права сметња. Међутим, стручњаци нуде једно необично, али ефикасно решење – спаљивање картонских кутија од јаја.
Према речима Chrisa Boneta, оснивача Gardening Express-a, мирис који настаје сагоревањем картона делује одбијајуће на комарце и тера их са места окупљања. „Нема ништа горе него када покушавате да уживате са породицом и пријатељима, а досадни инсекти кваре атмосферу. Ово је једноставно, а већина нас има потребне ствари код куће“, рекао је Бонет.
Ипак, стручњаци упозоравају на опрез приликом примене ове методе. Картон од јаја треба спаљивати само на безбедним местима, попут роштиља или спољног огњишта, јер постоји ризик од пожара или удисања штетног дима. Посебну пажњу треба обратити особе са респираторним проблемима или ако у близини живе осетљиве особе.
За оне који нису сигурни у безбедност ове методе, препоручују се и друге опције. Међу природним средствима која одбијају комарце налазе се мириси лимуна и белог лука, као и паљење свећа у башти, које могу помоћи у стварању пријатније атмосфере без инсеката.
Борба против комараца лети не мора бити скупа нити компликована. Уз мало пажње и коришћење ствари које већ имате код куће, могуће је створити пријатан простор за дружење на отвореном без досадних уједа.
АЛО/ НајЖена