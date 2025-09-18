ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ КАСНИЈЕ...
ЈУГОСЛАВИЈА ДАНАС? Видео на ТикТоку показује замишљену државу као балканску суперсилу БРОЈКЕ СУ НЕВЕРОВАТНЕ
На ТикТоку се појавио видео који приказује како би изгледала Југославија данас, и одмах постао вирални хит.
Снимак комбинује едукативни тон са забавном формулом „шта би било, кад би било“, и делује као прави час географије и историје.
Становништво и површина
Према рачуници из ТикТок видеа, замишљена Југославија имала би:
21,5 милиона становника,
површину од 255.800 квадратних километара, што је величином негде између Румуније и Велике Британије.
Ова процена ставља Југославију међу веће европске државе, у сам врх по територији и броју становника.
Економија и религија
Замишљена Југославија имала би БДП од 230 милијарди долара, што би је чинило солидном економском силом у региону, преноси Цитy Магазине.
Религијска структура била би разноврсна:
60% православаца,
30% католика,
10% муслимана.
Главни градови и демографија
Главни град био би Београд са 1,8 милиона становника, док би следили:
Загреб – 800.000,
Сарајево – 420.000,
Скопље – 410.000,
Љубљана – 300.000.
Ови бројеви пружају јасну слику о урбанизацији и расподели становништва у замишљеној Југославији данас.
Војска – балканска суперсила?
Највише пажње корисника ТикТока изазвао је део о војсци:
150.000 активних војника,
500.000 резервиста.
По овим подацима, Југославија би била једна од најмоћнијих војски у Европи, што је изазвало бројне коментаре и шаљиве расправе.
Реакције и носталгија
У коментарима се мешају одушевљење и хумор:
„Ово би била права балканска суперсила“, написао је један корисник.
„Само да се договоримо око једне ствари – из које републике је бенд који свира на свадби“, додао је други.
Иако је све ово забавна игра бројкама и имагинацијом, једно је јасно: Југославија и данас, три деценије након распада, остаје неисцрпна инспирација – за историјске расправе, носталгију и виралне ТикТок објаве.
Објаву на ТикТоку можете ОВДЕ погледати.