ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ КАСНИЈЕ...

ЈУГОСЛАВИЈА ДАНАС? Видео на ТикТоку показује замишљену државу као балканску суперсилу БРОЈКЕ СУ НЕВЕРОВАТНЕ

18.09.2025. 18:45
Пише:
Дневник
da
Фото: printscreen / TikTok/ @HistoryHustle

На ТикТоку се појавио видео који приказује како би изгледала Југославија данас, и одмах постао вирални хит.

Снимак комбинује едукативни тон са забавном формулом „шта би било, кад би било“, и делује као прави час географије и историје.

 

Становништво и површина

Према рачуници из ТикТок видеа, замишљена Југославија имала би:

21,5 милиона становника,

површину од 255.800 квадратних километара, што је величином негде између Румуније и Велике Британије.

Ова процена ставља Југославију међу веће европске државе, у сам врх по територији и броју становника.

 

Економија и религија

Замишљена Југославија имала би БДП од 230 милијарди долара, што би је чинило солидном економском силом у региону, преноси Цитy Магазине.

Религијска структура била би разноврсна:

60% православаца,

30% католика,

10% муслимана.

 

Главни градови и демографија

Главни град био би Београд са 1,8 милиона становника, док би следили:

Загреб – 800.000,

Сарајево – 420.000,

Скопље – 410.000,

Љубљана – 300.000.

Ови бројеви пружају јасну слику о урбанизацији и расподели становништва у замишљеној Југославији данас.

 

Војска – балканска суперсила?

Највише пажње корисника ТикТока изазвао је део о војсци:

150.000 активних војника,

500.000 резервиста.

По овим подацима, Југославија би била једна од најмоћнијих војски у Европи, што је изазвало бројне коментаре и шаљиве расправе.

 

Реакције и носталгија

У коментарима се мешају одушевљење и хумор:

„Ово би била права балканска суперсила“, написао је један корисник.

„Само да се договоримо око једне ствари – из које републике је бенд који свира на свадби“, додао је други.

Иако је све ово забавна игра бројкама и имагинацијом, једно је јасно: Југославија и данас, три деценије након распада, остаје неисцрпна инспирација – за историјске расправе, носталгију и виралне ТикТок објаве.

Објаву на ТикТоку можете  ОВДЕ  погледати.

 

југославија тикток данас
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
