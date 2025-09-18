Витамин Д може бити ОПАСАН АКО ГА ПИЈЕТЕ САМОСТАЛНО! Без овог додатка ризикујете болести срца и бубрега ЕВО како правилно користити суплементе
Витамин Д постао је незаобилазандодатак исхрани, посебно у јесен и зиму када нема довољно сунца.
Али према речима лекарке Џо Ворд, свакодневни унос овог витамина може нанети више штете него користи ако се узима самостално. На свом профилу на ТикТок објаснила је зашто никада не би требало да пијете витамин Д без витамина К2, и упозорила на још неколико честих грешака код коришћења суплемената.
Витамин Д без витамина К2 може изазвати калцификацију артерија
„Витамин Д треба увек узимати заједно са витамин К2“, нагласила је докторка Ворд.
Објаснила је да витамин Д подиже ниво калцијума у крви, али не управља тиме где ће се калцијум таложити.
Без К2, вишак калцијума може да заврши у зидовима крвних судова, што с временом доводи до калцификације артерија и повећава ризик од кардиоваскуларне болести и бубрежне болести.
„Витамин К2 спречава да се калцијум таложи тамо где не треба и усмерава га у кости и зубе“, додала је.
Важно је како и када узимате суплементе
Докторка је истакла и друге честе грешке:
• магнезијум је боље узимати увече јер опушта тело и побољшава сан
• цинк треба пити уз оброк да не би иритирао желудац
• госпина трава може да умањи деловање контрацептивних пилула и да ступи у опасне интеракције са лековима за срце и антикоагулансима
Такође је објаснила да се суплементи високих доза не смеју узимати заједно, јер конкуришу за исту апсорпцију у цревима и тако умањују ефикасност једни другима.
Стручњаци потврђују: Комбинација Д и К2 штити кости и срце
Како наводи и Хеалтхлине, витамин Д обезбеђује да у крви има довољно калцијума, али само уз К2 калцијум доспева у кости, а не у крвне судове.
Ова комбинација истовремено јача кости и смањује ризик од артеријског плака — због чега све више лекара препоручује комплексне суплементе који у једној капсули садрже и Д и К2.
„Не узимајте насумично – питајте лекара“
„Суплементи могу бити корисни, али само ако се узимају правилно“, закључила је докторка Ворд. „Ако их пијете погрешно, могу да штете уместо да помажу.“
Препоручила је да свако ко користи више различитих додатака обавезно провери с лекаром или фармацеутом како да их безбедно комбинује.