СВЕТСКО ПРВЕНСТВО У АТЛЕТИЦИ У ТОКИЈУ: Невероватна Меклафлин на корак до чуда старог 40 година
Американка Сидни Меклафлин је истрчала 400 метара за 47,78, што је други најбољи резултат у историји и рекорд светских првенстава и освојила злато на Светском шампионату у Токију.
Недостајало јој је само 18 стотинки да обори светски рекорд Немице Марите Кох, који је на снази тачно 40 година. Двострука олимпијска шампионка и светска рекордерка на 400 метара с препонама потпуно се посветила трци на 400 метара тако да се може у скорој будућности очекивати да нападне рекорд за који се дуго мислило да је недодирљив.
Сјајна је била и Мерилејди Паулино, олимпијска победница и до данас владарка планете. Дошла је до 47,98 што је треће најбоље остварење у историји и освојила сребро. Иза две шампионке остала је Насер из Бахреина која је стигла до бронзе са 48,19.
Нови владар планете на 400 метара у мушкој конкуренцији је Бусанг Колен Кебинатшипи из Боцване. Славио је са сјаних 43,53 у трци у којој је водио од првог метра. Такмичар из Тринидада и Тобага Џерем Ричардс је до циља стигао за 43,71, што је и национални рекорд и освојио сребро, док је до бронзе дошао Бајапо Ндори, још један такмичар из Боцване са 44,20.
Атлетичар Тринидада и Тобага Кешорн Волкот освојио је златну медаљу у бацању копља. Волкот је у финалу победио хицем од 88,16 метара. Он је изненадио фаворите, био је олимпијски шампион у Лондону 2012. и бронзани у Рију 2016. године и никада до сада није освојио медаљу на планетарним шампионатима. Други је био Андерсон Петерс из Гранаде са 87,38, док је бронза завршила око врата Американца Куртиса Томпсона (86,67).
Сви фаворити су подбацили. Најбољи ове сезоне Немац Вебер је био пети, бранилац титуле Индијац Чопра осми са 84,03, док је олимпијски првак Аршад Надим завршио тек на десетом месту.
У троскоку је славила најбоља ове сезоне Кубанка Лејла Ернандес је доминирала и до злата стигла са 14,94 метара у четвртој и шестој серији. Чак и њен трећи најбољи скок од 14,90 био би довољан за најсјаније одличје.
Теа Лафонд из Доминикане је у последњој серији стигла до 14,89 и сребрне медаље. Светска рекордерка Венецуеланка Јулимар Рохас вратила се на велику сцену бронзом. После скоро годину и по дана паузе због повреде Ахилове тетиве оставила је траг у песку на 14,76.