(ФОТО) ОВО ЋЕ БИТИ НАЈВИША ЦРКВА У ЕВРОПИ Кула Исуса Христа надмашиће највишу катедралу у Немачкој
Базилика Саграда Фамилија, више од једног века у изградњи, спремна је да подигне свој централни торањ и постане највиша хришћанска црква у Европи.
Кула Исуса Христа, по завршетку ће достићи 172 метра, надмашујући Улм Минстер у Немачкој, која је висока 162 метра, пренео је АП.
Генерални директор базилике Ксавије Мартинез рекао је да ће торањ бити завршен крајем ове године или почетком наредне.
Кула ће бити крунисана крстом и окружена са пет других кула посвећених Марији и четири јеванђелиста. Радови на фасадама и ентеријеру наставиће се наредних година, с циљем завршетка целокупне изградње у наредних десет година.
Следеће године обележава се 100. годишњица смрти архитекте Антонија Гаудија, који је пројектовао цркву.
Планирани су догађаји у Барселони и широм Шпаније, а Папа Лав XIV је позван на свечану мису у част Гаудија 10. јуна, на дан када је преминуо 1926. године. Базилика је постала главна туристичка атракција, а приход од улазница користи се за финансирање завршних радова, пренео је АП.
Прошле године Саграду Фамилију је посетило 4,9 милиона људи, од којих је 15 одсто посетилаца било из САД.