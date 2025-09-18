ЖЕЉКО ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ПОРАЗА ОД ПАНАТИНАИКОСА: Ово је период када покушавамо да увидимо добре и лоше делове у игри
Тренер кошаркаша Партизана Жељко Обрадовић изјавио је после пораза од Панатинаикоса да његова екипа још покушава да увиди добре и лоше делове у игри.
Кошаркаши Партизана поражени су од Панатинаикоса резултатом 91:82 на традиционалном турниру "Павлос Јанакопулос", који се ове године организује у Аустралији.
"Част нам је што учествујемо на турниру Павлос Јанакопулос, посвећен човеку који је имао велики допринос кошарци, посебно Панатинаикосу. Дошли смо јуче и није било лако одмах се привикнемо. Била је одлична утакмица и атмосфера. Нисмо имали одређене играче, али сам задовољан како смо одиграли. Ово је период када покушавамо да увидимо наше добре и лоше делове у игри. Наравно, честитке Панатинаикосу на победи", рекао је Обрадовић, а преноси сајт клуба.
Кошаркаш Партизана Дуејн Вашингтон навео је да је сјајно искуство играти утакмицу на другом крају планете.
"Заиста је посебан осећај бити овде нарочито због тога што кошарка повезује различите културе. Као што је тренер рекао, нисмо имали одређене играче, али смо се припремали. Припремни период је управо то, да радимо и припремамо се за оно што следи", рекао је Вашингтон.
Партизан ће други меч у Аустралији одиграти у недељу од 8.30 часова по централноевропском времену против Сиднеј Кингса.