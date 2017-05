Додељене Златне палме у Кану

Дајан Кругер је награду донела улога у филму "In The Fade", где тумачи лик мајке која је изгубила породицу у неонацистичком нападу, преноси АФП.

Хоакин Финикс проглашен је за лауреата за улогу у трилеру "You Were Never Really Here", у којем глуми психолошки поремећеног плаћеног убицу.

На Филмском фестивалу у Кану вечерас је, такође, Софија Копола освојила награду за најбољу режију, коју јој је донео филм "The Beguiled", римејк драме о грађанском рату из 1971, пренео је АП.

Златна палма шведској сатири "The Square"

Шведска сатира о свету уметности "The Square" вечерас је освојила главну награду на Канском филмском фестивалу, Златну палму.

Иако је ова бучна и весела пародија на тему политичке коректности наишла на добар пријем међу публиком, чак је и режисер Рубен Остлунд био изненађен наградом, преноси АФП.

"О боже, о боже", узвикнуо је он након проглашења добитника престижне награде.

Никол Кидман добитница специјалне награде

Жири Канског филмског фестивала доделио је вечерас глумици Никол Кидман специјалну награду поводом обележавања 70-годишњице фестивала.

Кидман није присуствовала свечаној додели награда на Француској ривијери, али је послала видео-поруку из Нешвила, у којој изражава дубоко жаљење што вечерас није присутна на церемонији, преноси АП.