КЕНДИ ДОБИЛА ИМЕ, ДОМ И ЉУБАВ! А власници донела срећу и лепе вести! БЕОГРАЂАНКА заволела инсекта кога се плашила целог живота
Донела јој је срећу и дала све од себе да јој улепша последње дане живота. Иако се плашила инсеката, Београђанка Инес је за кратко време заволела богомољку Кенди.
Једна Београђанка по имену Инес одлучила је да удоми необичног кућног љубимца - богомољку, а које су ових дана све чешћи становници Београда. Дала јој је име Кенди, а њена прича одушевила је многе кориснике друштвених мрежа.
"Кенди више није са нама, али ја не желим да се њена прича заборави". Започела је Инес на свом Инстаграм профилу причу о богомољки Кенди која је под необјашњеним околностима доспела у њен стан.
Како и сама каже, богомољке нису неки вешти летачи, али ипак дошла је у њен дом.
"Ја сам сам неко ко се цео живот боји инсеката и да ми је неко рекао да ћу ја заволети ову богомољку, не бих му веровала", наставља Инес.
Све је горе и горе била
Убрзо ју је вратила у природно окружење, у баштицу испод прозора, обилазила је, давала воду, али је приметила да је из дана у дан у све горем стању. Одлучила је да богомољку унесе у кућу и настави да брине о њој.
"Многи су мислили да нисам нормална..."
"Знам да су многи помислили да нисам нормална, али баш ме брига. Јела је мушице, бубице, пила је воду, одмарала", наставља Инес.
Међутим, како се њихов животни циклус завршава у овом периоду, Инес се помирила са чињеницом да је она при крају живота. Поред своје мачке, Инес је упоредо бринула о богомољки.
Богомољка јој донела срећне вести
Како додаје, на дан кад је одлучила да је унесе у кућу, добила је добре вести које је чекала дуго година.
"Ја знам да ми је она донела срећу, искрено се надам да сам јој помогла и олакшала последње тренутке. Хвала Кенди што више немам страх од инсеката, а ви, ако наиђете на богомољке знајте да вам доносе нешто добро у живот и захвалите им", закључила је Инес кроз сузе на крају видео снимка.
Шта да радите ако наиђете на повређену богомољку
Ова Београђанка испод видео снимка поделила је из сопственог искуства савете свима који се сусретну са повређеном богомољком:
• склоните је у природу, у хлад и где има доста лишћа и гранчица
• шприцом јој капните 2-3 капи воде близу ње или њој на ногицу (никако бас на њу) или мали комадић ватице натопите водом и ставите близу ње
• ако одлучите да је унесете у кућу, знајте да нису тешке за бригу, питајте све ChatGPT и имајте стрпљења за њих
• нису опасне, људе виде као веће од њих и не нападају их осим ако се осете угрожено, њихов ујед ако се и деси је као да вас је неко мало уштинуо (мени се није десило)
• како им се циклус живота завршава у овом периоду, имајте разумевања за њих
Сматрале су се светим животињама
Богомољке су кроз историју изазивале велико интересовање у различитим културама због свог необичног изгледа и понашања.
У древном Египту су се сматрале светим животињама, а ако би вам богомољка дошла на руку то се сматрало благословом.
Такође, верује се да ако често виђате богомољку или се изненада појави у вашем дому, то може бити знак важне поруке или прилике коју не смете пропустити.
Код Индијанаца, она је симбол мудрости и духовног водича, док су у неким културама оне предзнак или симбол здравља, среће и плодности.
Богомољке су заштићене врсте инсеката, убијање је новчано кажњиво, а казна је око 12.000 динара.
