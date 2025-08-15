clear sky
КОКА РЕКОРДЕРКА ДОБРАНО НАДМАШИЛА ЖИВОТНИ ВЕК СВОЈЕ ВРСТЕ Са 14 лета још носи јаја и трчи, упркос артритису

15.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф/ Rbc
Коментари (0)
кока
Фото: Pexels

Једна кокошка из Тексаса најстарија је припадница живинске врсте која и даље носи јаја.

Кока кућни љубимац која је добила име Перл, како извештава Гинисова књига рекорда, има титулу најстарије живе кокошке која је 22. маја имала 14 година и 69 дана. Поређења ради, просечан животни век домаћих кокошака је од три до десет година.

Према речима власнице Соње Хал, Перл је имала сломљену ногу, преживела је напад ракуна, пати од артритиса и успела је да се опорави након што је прележала богиње.

 

 

Перл је рођена 13. марта 2011. године у инкубатору у власништву породице Хал у Литл Елму, у Тексасу.

Будућа рекордерка испрва је живела у кокошињцу са другим кокошкама, а како је одрастала, појавили су се проблеми са кретањем, па јој је Соња Хал направила кутак за живот у својој вешерници.

Кока понекад излази у дневну собу, јер воли да „гледа” ТВ. Перл се добро слаже са Соњином мачком и мачетом које је пронашла на паркингу и удомила.

Како је Перл одрастала, носила је све мање јаја, али на дан рекорда снела је једно, каже њена власница.

Кокошка се свакодневно шета на свежем ваздуху, али на екстремним врућинама почиње да се гуши. Перл није баш добар шетач, али и даље може да трчи. Кока рекордерка храни се свежим спанаћем, зеленом салатом, воћним салатама и орашастим плодовима, а „части” се и специјализованом храном за живину.

