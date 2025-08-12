clear sky
ЛЕТО НА БАЛКАНУ Док море љуљушка бродиће, на ражњу се врти – прасе: идила!

12.08.2025. 11:00 11:05
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Фото: Pixabay

Током летње сезоне друштвене мреже су пуне призора са плажа и мора, а гледаоцима из региона свакако су најзанимљивија дешавања у Црној Гори, Хрватској и Грчкој.

Тако је на популарном Инстаграм профилу brdoviti_balkan изнова актуелизован снимак из Боке Которске, који је одушевио и насмејао кориснике.

„Лагани летњи оброк”

У другом плану видимо плажу, бродиће који се њишу на таласима – дакле једну идиличну сцену. А у првом плану, прасе на импровизираном ражњу (прикопчаном на акумулатор)!

Гледаоци су били одушевљени овим креативним решењем, а посебно поруком уз снимак: „Лагани летњи оброк, јер живот је море”.

 

 

Духовити коментари

Многи корисници су оставили духовите коментаре, попут „Плодови тора” и „Морско прасе”, док се један нашалио како се тамошњи људи „не замарају физичким напором”.

Осим оваквих снимака, интернет током лета „преплављују” и други забавни садржаји који привлаче пажњу – од неспретних скокова у воду, преко импровизованих пловила, до необичних купача који долазе на плажу у неочекиваним издањима.

бока которска плажа прасе
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
