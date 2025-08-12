ЛЕТО НА БАЛКАНУ Док море љуљушка бродиће, на ражњу се врти – прасе: идила!
Током летње сезоне друштвене мреже су пуне призора са плажа и мора, а гледаоцима из региона свакако су најзанимљивија дешавања у Црној Гори, Хрватској и Грчкој.
Тако је на популарном Инстаграм профилу brdoviti_balkan изнова актуелизован снимак из Боке Которске, који је одушевио и насмејао кориснике.
„Лагани летњи оброк”
У другом плану видимо плажу, бродиће који се њишу на таласима – дакле једну идиличну сцену. А у првом плану, прасе на импровизираном ражњу (прикопчаном на акумулатор)!
Гледаоци су били одушевљени овим креативним решењем, а посебно поруком уз снимак: „Лагани летњи оброк, јер живот је море”.
Духовити коментари
Многи корисници су оставили духовите коментаре, попут „Плодови тора” и „Морско прасе”, док се један нашалио како се тамошњи људи „не замарају физичким напором”.
Осим оваквих снимака, интернет током лета „преплављују” и други забавни садржаји који привлаче пажњу – од неспретних скокова у воду, преко импровизованих пловила, до необичних купача који долазе на плажу у неочекиваним издањима.