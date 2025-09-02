scattered clouds
МАМЕ НА ИВИЦИ ЖИВАЦА Немају мира дуже од 180 секунди, ево шта то ради мозгу

Просечна мама буде прекинута свака 3 минута. То је више од 400 пута дневно. Хронични прекиди подижу ниво стреса и „бришу“ радно памћење.

Хронични прекиди подижу ниво стреса и „бришу“ радно памћење.

Студије у области когнитивне науке показују да стални прекиди стварају такозвани „остатак пажње“ - мозгу је тешко да се поново фокусира, што умањује продуктивност и до 40 процената.

За маме то значи жонглирање безбројних задатака под константним стресом. Временом ови прекиди подижу ниво кортизола, појачавају ментални умор и утичу чак и на емоционалну стабилност. 

То није само заморно - то је неуролошки исцрпљујуће.

Мамама није потребан само „одмор“. Потребно им је време без прекида - тренуци у којима мозак може да се заиста одмори и напуни енергијом.

