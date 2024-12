НЕ МОЖЕТЕ С ДЕЦОМ ДА ИЗАЂЕТЕ НА КРАЈ Ово је 10 грешака које родитељи праве у васпитању

1. Дисциплиновање у јавности

Увек треба уочити опасно понашање - попут трчања на улици или гурања другог детета с љуљашке у парку.

"Али, избегавајте да дисциплинујете своје дете пред другим људима. Кад то учините, оно ће можда бити више усредсређено на то ко ће чути разговор него на оно чему покушавате да га подучите", каже др Ерика Рајшер, ауторка књиге What Great Parents Do: 75 Simple Strategies for Raising Kids Who Thrive.

Потражите приватно место где можете разговарати о ономе што се управо догодило, да вас други људи не виде ни чују. Ако у овом тренутку не можете пронаћи простор за разговор, укратко упозорите дете на неприлагођено понашање и обавестите га да ћете касније о томе разговарати код куће. И не заборавите да одржите своје обећање.

2. Давање нејасних упутстава

Рекли сте свом детету милион пута да не баца своју јакну на под, па зашто то и даље ради? Верујете или не, дете можда заиста не схвата оно што од њега тражите.

"Учините своја упутства специфичнијима", саветује др Лариса Ниец, директорка Центра за децу и породицу у Мичигену. Такође, реците свом детету шта би требало да учини ("Молим те, обеси своју јакну на вешалицу када уђеш у кућу") уместо шта не би требало да учини ("Не бацај своје ствари на под").

Исто важи и за опомене. Примера ради, ако вас ваше дете удара кад је љуто, уместо да му кажете да не удара, реците му да се жива бића не ударају, али ако је љуто, може ударати јастук.

Фото: pixabay.com/ilustracija

3. Подмићивање за брзе резултате

Можда сте у искушењу да подмитите своје дете с наградом или обећањем слаткиша ако се, рецимо, понаша непримерено у реду на каси у продавници. Та стратегија ће можда функционисати, али само накратко.

"Подмићивање је заправо награђивање дететовог лошег понашања", каже Џефри Гардере, др сц., аутор књиге Працтицал Парентинг, стога немојте бити изненађени када ваше дете следећи пут има излив беса како би добило оно што жели. Треба схватити да правилно понашање - без обзира да ли чека стрпљиво у реду или треба да буде добар према браћи - не долази с исплатом. Оно се једноставно очекује.

4. Занемаривање глади или умора

Не можете очекивати да ће ваше дете бити најбоље кад је гладно. Кад смо гладни, тешко се концентришемо и због тога долази до неприлагођеног понашања. Ваше дете треба да буде сито пре него што је у стању да вас слуша. Испробајте оно што др Рајшер назива "резервисано место".

Одмах му дајте до знања шта је учинило погрешно ("Видела сам да си узела играчку из сестрине руке") и обећајте да ћете касније решити проблем ("Гладна си, зар не? Причаћемо о томе након јела."). Ово одлагање дисциплине такође функционише када је дете уморно или када сте ви уморни. "Ако сте уморни или гладни, вероватно ћете бити и нестрпљиви", каже др Рајшер.

Фото: pixabay.com/ilustracija

5. Упорност којој нема краја

Наравно да треба да дате до знања детету да је погрешно излити чашу воде на пса. Но, трикови деце не трпе дуготрајно предавање (и вероватно престану да вас слушају након прве две реченице).

Уместо дугог предавања, укратко објасните зашто тај поступак није био добра идеја, дајте му до знања да то више не би смело да понови и затим наставите даље.

6. Полудети од беса

Тешко је остати миран када ваше дете баци ваше омиљене минђуше у WЦ шољу и пусти воду. Али, викање умањује вашу способност да му се приближите.

"Деца не могу да апсорбују лекцију кад се на њих виче. Они се или повуку у себе или се наљуте и ствари се само више закомпликују", каже др Ниец. Она предлаже бољу тактику: Решавање проблема у смиреном и стрпљивом тону, додајући последицу сваки пут кад вам дете одговори вичући.

Иако се проблеми неће решити преко ноћи, у року од неколико месеци и ви и дете ћете бити смиренији и пажљивији.

Фото: pixabay.com/ilustracija

7. Узимање ствари превише к срцу

Деца се погрешно понашају из пуно разлога: они немају самоконтролу. Они воле да тестирају границе. Требају вашу пажњу. Али, верујте, они то не раде, јер вас не воле.

"Пуно 'лошег' понашања догађа се због детета које истражује како би добило оно што жели, било да је то љубав, сладолед или још 5 минута игре", каже др Рајшер. Схватање таквог понашања лично може вас учинити мање приврженима, што може ослабити вашу везу. Држите се загрљаја и пољубаца, али нека дете зна да поштовање треба бити обострано.

8. Посрамљивање детета и поређење с другима

За дете нема ништа горе него кад га посрамљујете или упоређујете с другима, било да су у питању браћа или пријатељи.

"Дисциплина треба да буде усредсређена на начин на који ваше дете делује, а не на то како делује у поређењу с другима", каже др Рајшер. Уместо тога, покушајте да истичете добро понашање. Похвалите их када учине добру ствар, било да се ради о лепом понашању, креативном раду или оцени у школи и не умањујте њихов успех.

Фото: pixabay.com/ilustracija

9. Нереалне казне којих се тешко држати

Лако је претерано реаговати ("Нема гледања телевизије следећих месец дана!") када сте узнемирени понашањем свог детета. Међутим, др Рајшер тврди да, како би дисциплина била делотворна, мора бити пропорционална лошем понашању, а не нивоу фрустрације. Не само да су такве казне непоштене, већ представљају и велики изазов за спровођење и углавном су нереалне и нећете их спровести.

Да бисте спречили наметање нерационалних казни, поставите кућна правила у којима изричете логичне последице пре него што се проблеми појаве. На пример, нека ваше дете зна да, ако одлучи да не испразни машину за прање судова када га то замолите, ви нећете то учинити уместо њега. Нека зна да га његов задатак и даље чека, чак иако има договорену игру, мора га извршити пре својих планова.

10. Недоследност

Недоследним спровођењем правила учите ваше дете да није велика ствар ако их прекрши, јер можда неће бити никаквих последица.

"Недоследношћу шаљете поруку да нисте заиста главни", каже д Гардере. Такође је збуњујуће за млађе дете. Ако му дозволите да вас удара у игри, оно би могло претпоставити да је у реду да и иначе удара.

Избегавајте да паднете у ову замку редовним преиспитивањем својих очекивања.