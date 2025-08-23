clear sky
ПАР ПАНДИ БЛИЗАНАЦА У НЕМАЧКОЈ ДУНУО У ПРВУ РОЂЕНДАНСКУ СВЕЋИЦУ Лени и Лоти слављенички смазале шарени сладолед

23.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
н
Фото: Танјуг/ (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

БЕРЛИН: Други пар џиновских панди икада рођених у Немачкој, Лени и Лоти, прославиле су свој први рођендан у зоолошком врту у Берлину.

Рођене 22. августа 2024. године, сестре близнакиње, познате на кинеском као Менг Хао и Менг Тијан, имале су рођенданске посластице које су укључивале шарене сладоледе и бамбусову "свећу", пренела је Синхуа.

"Дивно су се развиле", рекао је биолог у зоолошком врту, Флоријан Сикс, који прати панде од рођења.

Иако су биле слепе и глуве при рођењу, тешке око 150 грама, сада теже 21 килограм и активно истражују свој простор. 

н
Фото: Танјуг/ (AP Photo/Ebrahim Noroozi)

Иако још увек зависе од млека своје мајке Менг Менг, већ су почеле да грицкају бамбус.

Сестре, чији родитељи Менг Менг и Ђао Ћинг потичу из Кине, сада показују различите личности - Лоти је смелија, док је Лени опуштенија, истичу надлежни. 

Рођење близанаца је резултат међународне сарадње између Берлинског зоолошког врта и Истраживачке базе за узгој џиновских панди у Ченгдуу, а стручњаци из Кине били су присутни током порођаја и ране неге.

Очекује се да ће Лени и Лоти остати у Берлину још око годину и по дана пре него што буду пребачене у Кину.

Магазин Занимљивости
