НЕ ДА ДЕДА Одбранио и сат и достојанство: ЕВО КАКО ЈЕ 87-ГОДИШЊАК ДОАКАО ЛОПОВИМА
У Њујорку, у насељу Грамерцy Парк, 87-годишњи Larry Schwartz постао је прави пензионер херој након што је успео да одбрани свој луксузни ролекс сат од пљачкаша.
Упркос томе што је у осмој деценији живота, његова снага, животно искуство и одлучност показали су да лопови нису наишли на лак плен.
Покушај пљачке ролекса
Larry Schwartz и његова супруга Joanna Cuccia били су на путу ка сениорском центру када их је непознати мушкарац почео пратити. Преварант се представио као туриста из Дубаија и тражио упутства до Walmart-а, иако у Менхетну такве продавнице не постоје.
Док је жена покушавала да збуни брачни пар, други саучесник чекао је у СУВ возилу испред центра. Циљ нападача био је златни ролекс сат вредног пензионера.
Како је пензионер савладао лопова
Један од пљачкаша покушао је да отме Schwartz-ов сат, нудећи му лажни ролекс као замену. Међутим, бивши падобранац америчке војске и активни рекреативац у дизању тегова реаговао је муњевито:
„Ухватио је моју руку, покушавајући да ми скине сат. Повукао сам га ка себи и ударио о ауто. Био сам спреман да га извучем кроз прозор. Више није било питање сата, већ мог достојанства“, рекао је Schwartz.
Захваљујући његовој храброј реакцији, лопови су се уплашили и брзо побегли.
Исход и истрага полиције
Larry је успео да задржи лажни ролекс који су му понудили пљачкаши, док је његов оригинални сат оштећен у сукобу и тренутно се налази на сервису.
Полиција истражује да ли је овај инцидент део серије пљачки луксузних сатова у Њујорку.
Порука инцидента
Овај догађај показује да ни године нису препрека у одбрани личне имовине. Larry Schwartz својим примером постао је инспирација многима, док власти поново упозоравају на пораст крађа ролекса и луксузних сатова у великим градовима попут Њујорка.