11.09.2025.
Нови Сад
НЕ ДА ДЕДА Одбранио и сат и достојанство: ЕВО КАКО ЈЕ 87-ГОДИШЊАК ДОАКАО ЛОПОВИМА

11.09.2025. 17:36
Пише:
Дневник
Извор:
Ало
deda
Фото: Pixabay/ Pexels

У Њујорку, у насељу Грамерцy Парк, 87-годишњи Larry Schwartz постао је прави пензионер херој након што је успео да одбрани свој луксузни ролекс сат од пљачкаша.

Упркос томе што је у осмој деценији живота, његова снага, животно искуство и одлучност показали су да лопови нису наишли на лак плен.

Покушај пљачке ролекса

Larry Schwartz и његова супруга Joanna Cuccia били су на путу ка сениорском центру када их је непознати мушкарац почео пратити. Преварант се представио као туриста из Дубаија и тражио упутства до Walmart-а, иако у Менхетну такве продавнице не постоје.

Док је жена покушавала да збуни брачни пар, други саучесник чекао је у СУВ возилу испред центра. Циљ нападача био је златни ролекс сат вредног пензионера.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABC7NY (@abc7ny)

 

Како је пензионер савладао лопова

Један од пљачкаша покушао је да отме Schwartz-ов сат, нудећи му лажни ролекс као замену. Међутим, бивши падобранац америчке војске и активни рекреативац у дизању тегова реаговао је муњевито:

„Ухватио је моју руку, покушавајући да ми скине сат. Повукао сам га ка себи и ударио о ауто. Био сам спреман да га извучем кроз прозор. Више није било питање сата, већ мог достојанства“, рекао је Schwartz.

Захваљујући његовој храброј реакцији, лопови су се уплашили и брзо побегли.

Исход и истрага полиције

Larry је успео да задржи лажни ролекс који су му понудили пљачкаши, док је његов оригинални сат оштећен у сукобу и тренутно се налази на сервису.

Полиција истражује да ли је овај инцидент део серије пљачки луксузних сатова у Њујорку.

Порука инцидента

Овај догађај показује да ни године нису препрека у одбрани личне имовине. Larry Schwartz својим примером постао је инспирација многима, док власти поново упозоравају на пораст крађа ролекса и луксузних сатова у великим градовима попут Њујорка.

Извор:
Ало
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
