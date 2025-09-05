КОШТАЛО ГА И ПАРА И ЖИВАЦА...
НЕКА ИМЕНА НИЈЕ ЛАКО НОСИТИ Имењак Марка Закерберга тужи Фејсбук због суспендовања налога ГОДИНАМА У ПРОБЛЕМУ
Амерички адвокат који се зове као и оснивач друштвене мреже Фејсбук Марк Закерберг годинама је у проблему.
Само у последњих осам година му је пет пута деактивиран налог што га је у послу коштало хиљаде долара.
Одлучио је да тужи компанију Мета јер му непрестано суспендује налог, неправедно га оптужујући да се представља као „позната личност".
Он у тужби указује да се бави адвокатуром 38 година, када је Марк Е. Закерберг, сада један од најбогатијих људи на свету, био дете.
Компанија Мета је саопштила да је поново активирала адвокатов налог и да предузима кораке како би спречила да се понови грешка.
„Није смешно, не када ми узимају новац", рекао је правник Закерберг за телевизију WTHR у Индијанаполису у савезној држави Индијана.
У тужби, поднетој Вишем суду у Индијанополису, тврди да је матична компанија Фејсбука, Мета, прекршила уговор јер је платио 11.000 долара (више од девет хиљада евра) за рекламирање које је неправилно уклоњено.
„То је као да купите билборд поред аутопута, платите људима да га користите, а онда они дођу и ставе огромно ћебе преко њега и ви онда никакву корист од тога што сте дали новац", додао је за WTHR.
Адвокат је проследио локалним медијима мејлове које је размењивао са Фејсбуком.
Преписке указују да га је компанија оптужила да не користи сопствено „аутентично име“.
Рекао је и да је послао личну карту са фотографијом, кредитне картице и неколико слика како би доказао идентитет.
„Ја сам Марк Стивен, а он Марк Елиот“, указао је адвокат за WTHR.
Налог је декативиран у мају и враћен тек после његове поднете тужбе.
„Поново смо активирали налог Марка Закерберга, пошто је утврђено да је грешком суспендован“.
„Ценимо његово стрпљење по овом питању и радимо на томе да спречимо да се нешто слично не поново у будућности", саопштено је из компаније.
Марк С. Закерберг, стручњак је за стечајно право.
Покренуо је интернет страницу како би бележио забуне око сопственог имена између осталог и када га је држава Вашингтон ненамерно тужила због злоупотребе.
(Blic.rs)