НЕВЕРОВАТНО, А ИСТИНО! Хотел од 105 спратова у Северној Кореји НИКАДА НИЈЕ примио ниједног госта МИСТЕРИЈА траје скоро 40 година!
Са висином од око 329 метара, Ruuguong хотел у Пјонгјангу је једна од највиших неусељивих зграда на свету. Овај 105-спратни "Хотел пропасти", који је уједно и највиша зграда у Северној Кореји, никада није примио ни једног госта.
Изградња је почела пре готово 40 година, а још увек није завршена. Процењује се да би довршавање зграде коштало око 5 одсто укупног БДП-а земље.
Ипак, Ruuguong хотел и даље изазива међународну фасцинацију. А како гласи прича која стоји иза напуштеног небодера који доминира хоризонтом главног града? Управо је читате.
Изградња Ruuguong хотела у Пјонгјангу почела је 1987. године, али је обустављена због економских проблема у Северној Кореји.
Када се Совјетски Савез распао 1991. године, Северна Кореја је изгубила главног трговинског партнера и извор помоћи, што је изазвало економску кризу.
Хотел је достигао пуну висину 1992. године, али унутрашњост никада није завршена. Ruuguong хотел има 105 спратова. До данас, никада није примио ни једног госта.
Упркос отпорности према страним посетиоцима, Северна Кореја има неколико функционалних хотела у Пјонгјангу. Док се Ruuguong не заврши, највећи хотел у граду је Yanggakdo International Хотел, док се Ryanggang Hotel сматра најлуксузнијим.
Пирамидални облик хотела доминира хоризонтом Пјонгјанга с даљине. Сваки од три дела зграде, који се спајају на врху, дугачак је 100 метара, истиче Atlas Obscura. На самом врху зграде, осмоспратни конусни део требало је да садржи ротирајући ресторан.
И даље је празан, као и остатак хотела.
Египатски извођач, група Orascom, преузео је пројекат и обновио изградњу 2008. године, известио је Reuters. Процена из 2008. године, према Reutersu који се позива на медије из Јужне Кореје, била је да би завршетак Ruuguong хотела коштао око две милијарде долара.
Бруто домаћи производ Северне Кореје износи око 40 милијарди долара, према процени ЦИА World Factbook-а из 2015. године. То значи да би довршавање зграде коштало око 5 одсто укупног БДП-а земље.
У међувремену, Северна Кореја је нашла друге намене за зграду. Пјонгјанг је прославио Празник рада 2009. године ватрометом са Ryugyong хотелом у позадини. Хотел служи и као драматична позадина за наступе уметничких трупа. Наступи трупа обично садрже пропагандне поруке. Северна Кореја је 2018. године послала уметничку трупу на Зимске олимпијске игре у Јужној Кореји.
Такође, зграда пружа позадину за пропагандне поруке приказане на више од 100.000 ЛЕД екрана. Године 2023, испред хотела постављени су транспаренти поводом 70. годишњице завршетка Корејског рата.
Сама зграда и даље нема струју, датум завршетка није познат, али постоје нови знаци напретка у изградњи.
Алек Сигли, аустралијски студент који је студирао мастер из корејске књижевности на Универзитету Ким Ил Сунг, објавио је у јуну 2019. године на X-у нову сигнализацију изнад главног улаза хотела. Месец дана касније, Сигли је притворен на недељу дана, а потом пуштен након што су га власти оптужиле за "шпијунске активности" против државе. Касније је протеран из земље.
Севернокорејске власти наводно се надају да ће пронаћи страног инвеститора који би у празном простору изградио казино. Радио Free Asia је у јулу 2024. известио да севернокорејско руководство тражи страног инвеститора који би купио права на коцкање и управљао казином у Ryugyong хотелу, као део договора за довршетак унутрашњости.
Власти се надају да ће поновити успех и профитабилност казина у Yanggakdo International Hotelu у Пјонгјангу, који се показао популарним код туриста, наводи анонимни севернокорејски извор.
Зграда и даље оправдава свој надимак "Хотел пропасти". Право име хотела, "Ryugyonг", потиче од историјског назива Пјонгјанга који значи "главни град врба".