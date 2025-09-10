ИЗАЗИВАЈУ СТРАХ, АЛИ И ФАСЦИНИРАЈУ!
НИ МАЊЕ НИ ВИШЕ НЕГО 16 КИЛОМЕТАРА ТАЈНИ! Мистерија подземних тунела испод “Гибралтара на Дунаву” ШТА СЕ ЗАИСТА КРИЈЕ у мраку ТУНЕЛА и старих катакомби?
Петроварадинска тврђава у Новом Саду позната је као монументално здање с краја 17. и почетка 18. века, али оно што мало ко зна јесте да испод тврђаве постоји мрежа подземних тунела дужине преко 16 километара.
Ови ходници, познати и као катакомбе, вековима су служили за војну одбрану, скривања и бекства, а до данас нису у потпуности истражени.
Зашто су тунели грађени?
Током аустроугарске владавине, Петроварадинска тврђава била је једно од најважнијих војних упоришта на Дунаву. Да би била неосвојива, војници су градили сложени систем подземних ходника – са четири нивоа – који су служили као пролази, магацини за оружје, вентилациони канали и тајна склоништа.
У случају опсаде, војска је могла да се креће испод земље непримећено и да изненади непријатеља из неочекиваних праваца.
Легенде и тајне тунела
Народ је одувек био фасциниран овим подземним лавиринтом. Причало се да тунели воде све до Фрушке горе, па чак и до Сремских Карловаца. Мештани су веровали да су у њима скриване драгоцености, а неки тврде да се и данас у појединим ходницима чују кораци и одјеци, иако нема никога.
Током Другог светског рата, део тунела користили су и партизани, а касније су постали и место авантура за знатижељне Новосађане.
Опасности у подземљу
Иако привлаче туристе, тунели су и даље опасни – мрачни, клизави и пуни слепих улица. Неки ходници су се урушили, а поједини су затворени због безбедности. Управо зато је посета дозвољена само уз водиче, јер постоји ризик да се неко изгуби у лавиринту.
Тунели данас – туристичка атракција или мистерија?
Петроварадинска тврђава данас је позната по фестивалу EXIT, али подземни ходници привлаче оне који желе да истраже мрачнију и узбудљивију страну овог историјског места. Организоване туре кроз тунеле омогућавају посетиоцима да на тренутак осете дух војника који су пре 300 година градили овај фасцинантни систем.
Ипак, велики део лавиринта и даље је недоступан и чека да га истраже археолози и историчари. Можда баш тамо лежи нека од највећих неоткривених тајни Новог Сада.