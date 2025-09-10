НИСУ МОГЛИ ДА СЕ ДОГОВОРЕ ОКО ИМЕНА ДЕТЕТА ПА СЕ РАЗВЕЛИ Малишан већ скоро две године невидљив за систем
Наизглед обичан развод у Шангају привукао је пажњу јавности и покренуо лавину коментара на друштвеним мрежама.
Неименовани пар који се венчао 2023. године и убрзо добио мушко дете, нашао се пред судом у округу Пудонг, али не само због развода – већ и озбиљног проблема који се тиче основних права њиховог малишана.
Хитна реакција суда
Како је суд објавио, дете је рођено почетком 2024, али више од годину дана касније и даље није имало извод из матичне књиге рођених, није било пријављено у систем пребивалишта, нити је могло да прими основне вакцине. Све је то навело суд да хитно реагује.
Судија који је водио случај истакао је да су родитељи, упркос бројним приликама, пропустили да детету обезбеде правни идентитет, чиме су угрозили његова права. У образложењу се наводи да су појединачно покушавали да добију извод, али су оба покушаја одбијена због непоштовања процедуре.
Забринути због могућих последица по здравље и правни статус детета, надлежни су издали посебно „Обавештење о заштити малолетног детета”, којим се родитељима налаже да хитно предузму све кораке како би обезбедили неопходне документе.
Шта је узрок проблема?
Међутим, ни тада није било лако – уследио је нови спор, овај пут око тога ко ће поседовати оригиналну документацију, преноси Oddity Central.
Суд је, након неколико неуспешних покушаја посредовања, одлучио да привремено задржи документа, а затим их преда мајци, како би могла да покрене процес пријаве пребивалишта и омогући детету приступ здравственим услугама.
Тек касније је откривено да је основни узрок свих компликација био сукоб око имена детета! Родитељи се никада нису могли договорити како да назову сина – сваки је имао свој предлог и одбијао да попусти. Обоје су покушали да региструју дете у болници са сопственим предлогом, али су захтеви одбијени.
Случај постао виралан
Случај је брзо постао виралан, а коментари на друштвеним мрежама нису били благи.
„Овако нешто не би смело да се дешава. Дете испашта због тврдоглавости одраслих”, „Име се може променити, али последице овакве неодговорности могу бити трајне”, „Они нису спремни за родитељство”, писали су корисници.
Ова необична породична драма, иако на први поглед тривијална, показује колико банални сукоби могу прерасти у озбиљне правне и етичке проблеме када су деца у питању. Суд је овим поступком јасно поручио – интерес најмлађих мора бити изнад свега.