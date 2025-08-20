ОПРЕЗНО СА ОГЛЕДАЛИМА У КУЋИ - ОНА УТИЧУ НА ПРОТОК ЕНЕРГИЈЕ Редовно брисање је обавезно АЛИ, ПОСТОЈЕ ДАНИ КАДА ТО НИКАКО НИЈЕ ПРЕПОРУЧЉИВО
Кажу да огледало није само стакло – оно је снажан енергетски канал дома.
Верује се да дан у ком га бришете може одредити да ли ћете привући новац, прилике и мир или, пак, изгубити срећу и благостање.
Иако многи мисле да је ово тек сујеверје, народна веровања кажу да сваки дан у недељи носи посебну енергију. Погледајте на шта треба да обратите пажњу:
Понедељак – може доћи до потешкоћа у области посла.
Уторак – привући ћете велике прилике.
Среда – блокираћете канале новца.
Четвртак – привући ћете велико богатство.
Петак – новац вам “бежи” из куће.
Субота – односи невоље из породице.
Недеља – неочекиван већи новац пристиже.
Посебан савет гласи: ако у воду сипате кашичицу соли и затим обришете огледало, неутралисаћете негативну енергију и привући додатну заштиту дома.
Иако је тешко поверовати да огледало може толико да утиче на нашу свакодневицу, многи тврде да им је овај мали ритуал унео ред и спокој у кућу.
Можда вреди пробати – јер срећа често долази из малих, неочекиваних детаља.