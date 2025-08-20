clear sky
23°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОПРЕЗНО СА ОГЛЕДАЛИМА У КУЋИ - ОНА УТИЧУ НА ПРОТОК ЕНЕРГИЈЕ Редовно брисање је обавезно АЛИ, ПОСТОЈЕ ДАНИ КАДА ТО НИКАКО НИЈЕ ПРЕПОРУЧЉИВО

20.08.2025. 08:54 09:14
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Кажу да огледало није само стакло – оно је снажан енергетски канал дома.

Верује се да дан у ком га бришете може одредити да ли ћете привући новац, прилике и мир или, пак, изгубити срећу и благостање.

Иако многи мисле да је ово тек сујеверје, народна веровања кажу да сваки дан у недељи носи посебну енергију. Погледајте на шта треба да обратите пажњу: 

Понедељак – може доћи до потешкоћа у области посла. 

Уторак – привући ћете велике прилике. 

Среда – блокираћете канале новца. 

Четвртак – привући ћете велико богатство. 

Петак – новац вам “бежи” из куће. 

Субота – односи невоље из породице. 

Недеља – неочекиван већи новац пристиже.

Посебан савет гласи: ако у воду сипате кашичицу соли и затим обришете огледало, неутралисаћете негативну енергију и привући додатну заштиту дома.

Иако је тешко поверовати да огледало може толико да утиче на нашу свакодневицу, многи тврде да им је овај мали ритуал унео ред и спокој у кућу. 

Можда вреди пробати – јер срећа често долази из малих, неочекиваних детаља.

(k1info.rs)

огледало брисање срећа
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај