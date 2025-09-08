Особине које сугеришу ЈЕДИНСТВЕН и БРИТАК начин размишљања! Овим ЛОШИМ НАВИКАМА могу да се похвале само они НАЈИТЕЛИГЕНТНИЈИ Ако РАДИТЕ ОВО, оштрина ВАШЕГ УМА је невероватна!
Да ли често остављате неред око себе и не можете да се уздржите од псовки?
Ако јесте, вероватно сте цео живот слушали критике због ових навика. Ипак, оно што вам можда нико није рекао јесте да ове "лоше" навике нису знак лењости или грубости, већ показатељ оштрог ума. Психолози све чешће истичу да управо особе са високим нивоом интелигенције показују ове особине, како наводи Curious Mind Magazine.
Неуредност, касно буђење и псовке често се погрешно повезују са лошим карактером, али истраживања показују супротно. Они који остављају неред око себе, касно се буде или користе псовке, често су креативнији, искренији и ментално активнији од просека. Уместо осуде, ове навике треба гледати као знак високе интелигенције и јединственог начина размишљања.
Неуредност: Постоји мишљење да неуредност значи бити неорганизован и мање продуктиван. Ипак, психолог са Универзитета Минесота открио је да људи са неуредним собама имају виши IQ и интелигентнији су. Када је ваш ум заузет важнијим стварима, брига о уредности је најмања ваша брига. Штавише, неуредна соба често значи да сте веома креативна особа.
Касно буђење: Ако остајете будни до касно и морате рано да устајате за посао, људи вас често доживљавају као лење, иако вредно радите током свог радног времена.
Проблем је у томе што ваш циркадијални ритам функционише другачије него код других. Занимљиво је да су научници пронашли везу између циркадијалних ритмова и нивоа интелигенције. Студија објављена у часопису Psychology Today показала је да људи који касно одлазе на спавање и касно се буде имају виши IQ.
Псовање: Псовање има лош глас од давнина. Људе који често псују многи доживљавају као вулгарне и непристојне. Међутим, студија спроведена на Марист колеџу у Њујорку показала је супротно - особе које често псују су интелигентније, имају богатији вокабулар и боље реторичке способности. Осим тога, оне су искреније, јер је псовање повезано са искреним емоцијама. То значи да људи који псују вероватније показују своје право лице и изражавају своја истинска осећања, преноси Жена Блиц.