У ОВЕ ДВЕ ЗЕМЉЕ МОЖЕТЕ ДА СЕ КУПАТИ У НАЈЧИСТИЈОЈ ВОДИ У ЕВРОПИ И никада нећете погодити о којим се државама ради
Уколико замишљате да се што пре нађете на некој плажи, две европске земље са изузетно чистом водом вам сигурно неће прве пасти на памет.
Вероватно вам уопште неће пасти на памет, а можда би требало.
Европска агенција за заштиту животне средине (ЕЕА) је објавила нову процену о чистоћи вода у Европи током летње сезоне, а Словенија и Литванија су заузеле прво место по квалитету.
Извештај анализира воде за купање широм 22.127 локација у 27 држава чланица, уз Албанију и Швајцарску. Како се наводи, 85 одсто испитаних локација је испунило услове и добило оцену "одлично".
Локације укључују плаже, реке, језера и друга места на којима се током лета можете купати, а узорци су тестирани на бактерије. Утврђено је да је морска вода била бољег квалитета од речне или језерске.
Треба напоменути да иако су се Словенија и Литванија добро котирале, у те две земље је тестиран релативно мали број места - 21 у Словенији и 16 у Литванији.
Словенија, која излази на Јадранско море, недавно је најавила визе за дигиталне номаде које ће бити доступне од новембра. Пиран, Порторож и Изола се истичу када је реч о уживању крај мора,
Са друге стране, у Литванији се може летовати у местима Паланга, Неринга и Клаипеда. Ова земља је такође проглашена и најсрећнијом за младе до 30 година, судећи према Светском извештају о срећи.