ПЕТ НЕОБИЧНИХ ЗНАКОВА КОЈИ НАЈАВЉУЈУ ПРОПАСТ ЉУБАВИ Ко ово не види биће затечен и остављен
Коуч за везе Пејџ Мојс из југоисточне Енглеске открила је пет знакова да је ваша веза осуђена на пропаст.
Професор са Харварда Артур Брукс, који проучава љубав 25 година, открио је тајну дуготрајне везе. Стручњак за друштвене науке гостовао је у подкасту "Драјв“ са др Питером Атијом, и поделили су знаке који указују на то да ће веза трајати цео живот.
Професор је објаснио да је кључно пронаћи особу која је истовремено и ваш најбољи пријатељ – јер ће веза остати чак и када почетна хемија избледи.
Рекао је да постоји и неколико показатеља да брак може да се заврши разводом – укључујући и осећај усамљености у својој вези. Артур је користио пример "синдрома празног гнезда“ , који се односи на родитеље који су тужни и не могу да се помире са чињеницом да су им деца одрасла и одселила се.
Људи који највише пате од синдрома празног гнезда нису они којима заправо смета празно гнездо, већ чињеница да су са другом птицом и да им се та птица заправо не свиђа, сликовито је објаснио.
Он каже да када су двоје људи дуго заједно, може бити нормално - па чак и "препоручено“ - да њихов ниво страсти није тако висок као када су први пут започели везу. Недостатак интимности је описао као "здрав, нормалан и заправо препоручљив јер је дугорочно одрживији“.
Стручњак је додао да је један од знакова упозорења да је брак пред крајем када пар има само децу заједно и ништа више. Он истиче да је вољени партнер много већи показатељ среће него стварна веза са вашом децом, јер се они сваке године претварају у различите људе – то је супер забавно и занимљиво, али није неопходно.
5 знакова да је веза осуђена на пропаст
Рекла је да је први знак да се ствари ближе крају тај што остајете заједно из много разлога - али ваша срећа није један од њих.
"Требало би развијете заједничка филозофска интересовања, да разговарате о дубоким стварима. Мора да постоји нешто веће од "јеси ли му променила пелену?“, јер то неће бити дељено заувек и бићете усамљени у вашој вези", саветује др Брукс.
Други знак је када комуникација постане конфронтациона. Чак и када пазите на тон или бирате "право време" за разговор, чини се да се завршава свађом.
"Све што ово ради јесте да прави све већи и већи раздор између вас и те особе. Ако наше потребе нису задовољене, колико ће дуго ова веза трајати?, рекла је.
Пејџ је додала да је усамљеност још један показатељ да је веза осуђена на пропаст, рекавши да се људи заправо могу осећати усамљеније у вези него ван ње. Само зато што смо физички са неким, не значи да смо и емоционално са неким.
Четврти знак да је ваша веза готова јесте да сте изгубили осећај индивидуалности јер сте партнера стављали на прво место.
"Толико пута сте ставили ову особу испред себе да је сада нормално да то радите, али сада не знате шта желите. Пошто сте дали предност другој особи, сада се питате шта ви желите, што вас може оставити преплављеним“, рекла је она.
На крају, Пејџ је рекла да ако бисте добили чаробни штапић са способношћу да одете, одмах бисте искористили прилику, то је знак да ствари нису добре. Ако би неко могао да вам гарантује да можете да прођете кроз то, да неће бити пакао, да ћете поново бити срећни, да ћете упознати неког другог и да ћете поново бити самоуверени, искористили бисте то, закључује Пејџ.