ПОВЕЋАЈАВУ РАЧУН ЗА СТРУЈУ ЧАК И КАД НЕ РАДЕ Ови кућни апарати су тихи крадљивци киловата
Неки кућни апарати вешто краду киловате чак и кад не раде. Ако желите да рационално трошите струју и уштедите на месечним издацима, онда је неопходно да ове ујеђаје у потпуности исклјучите, чак и онда када је извлачење утикача из утичнице једино решење.
Штеедите новац и струју без икаквог напора, ових пет уређаја вам неће недостајати преко ноћи.
Микроталасна рерна
За разлику од бројних других апарата, микроталасна не мора бити константно спојена на електричну мрежу. Укључивање по потреби може уштедети неки динар и допринети укупном смањењу рачуна.
Уређаји за забаву
Телевизори, рачунари и разне конзоле за игру, могу у току ноћи тихо гомилати додатне трошкове. Иако на први поглед њихов утрошак не дејуле као велики издатак, временом се остври прилична уштеда, ако ове уређаје у потпуности искључимо са мреже.
Штампачи
Математика је јасна. Штампачи често живе у нашим домовима и канцеларијама на тзв. "стенд бај" моду. Ипак, њихов боравак у режиму приправности, са собом доноси и потрошњу струје.
Рутер
Ако зрачење није довољан разлог за искључивање рутера у току ноћи, онда је уштеда електричне енергије додатни мотив. Не само да је здравије спавати са искљученим бежичним интернетом, већ је и корак превенције бесаних ноћи и бесмисленог скроловања и гледања видео снимака у сатима за одмор.
Кувало за воду и тостер
Ове уређаје треба укључивати по потреби. кухињска радна површина биће чистија ако су одложени, а рачуни осетно мањи.