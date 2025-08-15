ПОЖАЛИО СЕ НА ГНОЈ, АЛИ НЕ И НА БОЛ ИЛИ ОТЕЖАНО ДИСАЊЕ Рендген открио шокантну чињеницу – сечиво заривено пре осам година!
Несвакидашњи случај је забележен у Националној болници Мухимбили, у Танзанији, где се појавио неименовани мушкарац, стар 44 године.
Он се пожалио да му испод десне брадавице стално цури гној, али да не осећа бол, нити да отежано дише. Његово здравствено стање је деловало стабилно, а лекари су наложили детаљну претрагу.
Рендген све открио
Убрзо, рендген је открио шокантну ствар – сечиво ножа које је ушло кроз десну лопатицу заобишло је виталне органе и остало у месу!
Тек када је сазнао резултате, мушкарац се присетио „насилне свађе” пре осам година, када је задобио више посекотина по лицу, леђима, грудима и стомаку.
Ране су у међувремену зарасле, а он није ништа сумњао до појаве гноја, преноси Mirror.
Права медицинска реткост
Пацијент је завршио на операционом столу, а лекари су пажљиво уклонили сечиво, као и гној проузрокован одумирањем ткива.
Провео је дан на интензивној нези, па још десет дана на одељењу, док се није у потпуности опоравио.
Бизаран случај је документован у стручном часопису „Journal of Surgical Case Reports”, док лекари истичу да је реч о правој медицинској реткости.