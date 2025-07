ПРИРОДНИ ЛЕКОВИ, ДОМАЋИ ПРЕПАРАТИ И ДЕТОКС БИЛИ СУ ХИТ И ПРЕ 1.000 ГОДИНА Средњовековна медицина показала сличност са ТикТок трендовима

Нови међународни истраживачки пројекат, у коме учествују стручњаци са тог универзитета, открива да људи средњег века нису били затворени у својим замцима, окренути само сујеверју. Развијали су, наводе, здравствену праксу засновану на оном знању које су имали у том тренутку, а она донекле личи на модерне велнес трендове.

– Људи су били укључени у медицину много више него што се то мислило. Бринули су о лековима, хтели су да посматрају природни свет и прикупе информације кад год могу у овом периоду названом мрачно доба – рекла је Мег Леја, професорка историје на Универзитету у Бингамтону.

Корпус ране средњовековне медицине на латинском (CEMLM) покренула је Британска академија, а прикупљене су стотине средњовековних рукописа старијих од 11. века. Многи рукописи избачени из ранијих каталога сада су укључени, што скоро дуплира број познатих медицинских рукописа из мрачног доба.

