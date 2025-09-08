scattered clouds
ПУЖ ГОЛАЋ „ОПТУЖЕН” ЗА РЕМЕЋЕЊЕ ЈАВНОГ РЕДА И МИРА „Мислили смо да то раде тинејџери”, кажу станари који су пријавили непрекидну звоњаву интерфона

08.09.2025. 18:47 18:50
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
пуж
Фото: Pixabay

Станари стамбене зграде у Граду Швабах у Баварској на југу Немачке позвали су полицију након што их је током ноћи више пута узнемирило непрекидно звоњење интерфона, за које се испоставило да није дело тинејџера, како су у почетку сумњали, већ пужа голаћа.

Пуж је клизио по металној плочи интерфона, изазивајући учестало звоњење које је, према речима станара, реметило сан и будило их дубоко у ноћ, пренео је Гардијан.

Станари су најпре посумњали да је реч популарној врсти несташлука међу младима у Немачкој када деца позвоне на врата или интерфон и потом побегну.

Међутим, по доласку полиције, звоњава се наставила иако нико није био испред улаза, а сензор покрета се није активирао.

Након детаљније провере, на металној плочи интерфона примећен је пуж голаћ, саопштила је локална полиција.

Већ смо легли да спавамо, па сам прво покушала да игноришем звоно. Мислила сам да су то можда деца из напуштене куће преко пута. Али онда ме је позвала заова која живи спрат изнад и питала да ли и код нас звони, јер код ње није престајало. Чак и док смо телефонирале, звоно није престајало, а никога није било на вратима. Почеле смо да се бринемо, па смо одлучиле да зовемо полицију, испричала је за лист Билд тридесетогодишња мештанка Швабаха.

Заједно са полицијским службеницима, станари су затим открили пужа који се кретао по плочи интерфона.

У саопштењу полиције из Швабахе наведено је да је животиња збринута, упозната са границама свог територијалног деловања и премештена на оближњу зелену површину.

пуж звоно зграда
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
