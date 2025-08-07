„РЕКЛИ СУ МИ ДА АБОРТИРАМ, АЛИ САМ СЕ БОРИЛА” Исповест жене са две материце, а у свакој по један плод
Менструација је природан део живота сваке жене, али ипак за многе она доноси низ изазова.
Осим уобичајених симптома попут грчева, надутости и промена расположења, жене се могу суочити и са озбиљнијим проблемима као што су нередовни циклуси или изостанак крварења.
Са тиме се борила и Лариса (58) из Ријеке у Хрватској. Откако је први пут добила менструацију са 11 година, одувек су је пратили проблеми са менструацијом, али пошто је и њена мајка имала сличне проблеме, никада Лариса томе није придавала велики значај.
После 27 године, дешавало се да Лариса има нешто чешће упале, а појавиле су се и гљивичне инфекције, мада је све симптоме ублажавала камилицом. Међутим, када је видела да томе нема краја, одлучила је да оде код лекара. Невероватно, али истинито – њој су тада утврдили да има две материце (uterus duplex).
Одмах је било јасно током прегледа да се не ради о обичној упали као што је раније имала.
– После прегледа доктор ме је замолио да седнем, после чега ми је рекао да се на 1.000 жена роди једна с двоструком материцом. Тада ми је објаснио да природним путем никад нећу моћи родити, једино је могуће царским резом – рекла је Лариса.
Међутим, када је имала 30 година, Лариси се променио живот – остала је у другом стању.
– Отишла сам у једну приватну клинику и после прегледа ми је један доктор рекао да сам трудна, али да не могу да родим дете, већ је најбоље да се обави абортус. Послао ме је код другог лекара у склопу исте клинике који ми је дао наду када је видео да плачем. Показао ми је тачкицу на ултразвуку и рекао: „Погледајте ову тачку, ствара се нови живот, идемо се борити за то дете”. И тако сам имала борбу мало мање од девет месеци јер је беба рођена раније – присећа се Ријечанка.
Ипак, изненађењима није било краја. После порођаја су јој открили и четири јајника.
Трудноћа је у почетку текла без већих потешкоћа, али већ у другом месецу дошло је до крварења. Доктори су утврдили да се радило о близаначкој трудноћи, једно дете се налазило у једној материци, а друго у другој.
– Једноставно сам прокрварила. Стомак ми је током трудноће растао надесно јер је беба, која је остала, била у десној материци. Порођај је морао бити изведен царским резом, али после прегледа доктори су утврдили да имам два дупла отвора у материци, а касније су ми открили да имам и дупле јајнике. Што медицина више напредује, више ми ствари откривају – додаје Лариса.
На почетку менопаузе крварила 50 дана
Уласком у менопаузу у 48. години, Лариса је поновно прошла кроз необично и исцрпљујуће искуство. Уместо очекиваног престанка менструације, крварење је потрајало чак 50 дана.
– Била сам толико слаба да нисам могла устати из кревета. Ништа од лекова није помогло. Са сваким новим леком било ми је још горе. На крају ми је један доктор рекао: „Никакав лек не може да помогне, морате се очистити природно без ичега”. И тако сам данима лежала немоћна док није само престало. Од тад до сад нисам имала никаквих проблема, а прошло је већ девет година – истиче Лариса.
Лариса сматра да се о овом проблему премало пише и говори. Сматра како је важно да жене буду боље информисане јер многе и не знају да таква ретка стања постоје и да могу значајно утицати на њихово здравље и трудноћу.
– О овоме се уопште не пише. Иако их је мало, постоје жене које имају двоструку материцу. Кад год сам ишла на преглед у неку клинику, кад би видели моју аномалију, и остали доктори би замолили да ме прегледају јер се с тим сусрећу само у књигама, а уживо никад. О томе се не прича и људи мисле да измишљамо, те да је то немогуће, па онда и ја ћутим о томе. Жене које су рођене с таквом аномалијом морају научити да живе са тим – даје подршку свим женама Лариса.