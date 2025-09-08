few clouds
РЕСТОРАН АНАБЕЛ ПОСТАО СЕНЗАЦИЈА ПРЕКО НОЋИ Гости искеширали преко 63.000 евра ДА ЛИ ЈЕ ОВО НАЈСКУПЉА ВЕЧЕРА НА СВЕТУ?

08.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
račun
Фото: Pixabay

На друштвеним мрежама појавила се фотографија рачуна из ресторана у износу од чак 63.237,90 евра, коју је платила група од 18 гостију.

Рачун који је привукао огромну пажњу јавности издат је у новоотвореном ресторану Анабел у Палманови на Мајорки.

Фотографија дугачког рачуна, коју је сам ресторан поделио на Инстаграму, убрзо је постала вирална, а рачун су на платформи X делили и многи Срби који су остали шокирани износом.

 

 

Луксузна вечера

Према наводима медија, међу гостима је била и једна позната америчка спортска звезда. У просеку, сваки члан друштва потрошио је око 3.865 долара.

На крају вечере остављена је и напојница од 6.380 долара, што је додатно привукло пажњу јавности. Гости су пробали готово све специјалитете које ресторан нуди – од најскупљих боца шампањца попут Dom Pérignon Rosé и Louis Roederer Cristal Rosé, до раскошних јела као што су рижото са раковима, козице на белом луку (gambas al ajillo) и ручно прављена папарделе тестенина.

Највише коментара изазвала је ставка „various pescados“ (разне врсте рибе), чија је цена износила невероватних 49.500 долара. Уз луксузне специјалитете, гости су наручили и једноставнија јела попут пица и салата.

Ресторан који је преко ноћи постао атракција

Анабел, ресторан на самој плажи са обезбеђеним паркингом, отворен је у лето 2025. године и убрзо постао популарно место у Палманови, познатој по три плаже и марини.

Његов јеловник фокусиран је на медитеранску кухињу у луксузном издању – врхунске морске плодове, бирано месо, италијанске специјалитете, пице из крушне пећи и свежу тестенину. Вирална фотографија рачуна донела је ресторану огроман публицитет, а многи се питају да ли је све део пажљиво осмишљене маркетиншке кампање.

