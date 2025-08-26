clear sky
МЛАДА АМЕРИКАНКА ОПЧИЊЕНА МУШКАРЦИМА У СРБИЈИ Резервисаност прешла у дивљење ЕВО ШТА ЈЕ СВЕ ДОЖИВЕЛА У БЕОГРАДУ (ВИДЕО)

d
Фото: Instagram.com

Американка Аселин Шмит поделила је на ТикТоку своје искуство из Србије и открила да је потпуно променила мишљење о нашем менталитету и људима.

На почетку неповерљива и уплашена, већ након неколико дана у Београду признала је да је „разоружана српском гостољубивошћу“ и да овакву љубазност никада раније није доживела. 

Прво била резервисана...

Када је слетела у Београд, Аселин признаје да је била резервисана. Свака љубазна геста чинила јој се сумњивом, а осмеси су је збуњивали. „Помислила сам да сви имају неке скривене намере“, рекла је. Али, како је време пролазило, откривала је другу страну Србије – ону због које ће, како тврди, овај пут заувек памтити.

А онда се све променило

Један београдски излазак оставио је посебан утисак на њу. 

„Четири је ујутру, управо сам појела један од најбољих помфрита у животу из једног фест фуда и разговарала с господином од педесетак година. Испричао ми је цео свој живот – како је играо фудбал, живео у Грчкој више од две деценије... Иако је дан почео лоше, завршио се незаборавно. Схватила сам да су Срби једни од најљубазнијих људи које сам икада упознала. Ако се икада запитате да ли да посетите Србију – одговор је да, обавезно!“, испричала је Американка. 

„Овако нешто не виђаш у Америци“

Највише ју је, ипак, фасцинирала пажња коју су јој указивали мушкарци. 

 „Отварају ми врата, помажу око торби, пуштају ме да уђем у ред испред њих... Чак су се синоћ препирали ко ће да ми плати пиће, а ја сам само седела сама. Остала сам без речи. После овога не знам како ћу моћи да се вратим кући и излазим са Американцима. Овако нешто тамо једноставно не постоји“, признала је Аселин.

Сећа се и тренутка када је, одмах по доласку, погрешно протумачила намеру једног мушкарца. 

„На аеродрому ми је понудио помоћ са коферима. Помислила сам да жели да ме опљачка и грубо сам га одбила. Данас ми је жао због тога, јер схватам да је само био љубазан. Овде су мушкарци заиста џентлмени – и то је део њихове културе. То обожавам!“, поручила је у свом видеу.

