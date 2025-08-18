САБЛАСНИ КРВАВИ МЕСЕЦ СТИЖЕ 7. СЕПТЕМБРА Црвени сјај изнад хоризонта ЕВО КАДА ЋЕТЕ ГА ВИДЕТИ
Дана 7. септембра 2025. појавиће се драматичан „крвави Месец“, јер ће Земља доживети друго тотално помрачење Месеца ове године.
Гледаоци из Азије и западне Аустралије имаће најбољи преглед помрачења од почетка до краја. Они из Европе, Африке, источне Аустралије и Новог Зеланда можда ће ипак моћи да ухвате Месец током неких фаза помрачења, укључујући и тоталитет.
Када је тоталитет?
Помрачење се дешава истовремено за све посматраче на Земљи, али видљивост зависи од тога да ли се Месец налази изнад хоризонта у том тренутку.
Тотално помрачење Месеца 7. септембра одржаће се у периоду д 15.28 до 20.55 ГМТ укупно трајање, а Месец ће бити потпуно у Мрачној Земљиној сенци (умбра) — у тоталитету од 17.30 до 18.52 ГМТ.
Око 6,2 милијарде посматрача
Приближно 77 посто светске популације, око 6,2 милијарде људи, моћи ће да види целу тоталну фазу помрачења Месеца, док ће скоро 88% (7,1 милијарди људи) видети бар део полусенчане фазе, према подацима портала Time and Date.
У Европи ће, међутим, Месец изаћи већ помрачен, па ће кључни бити добро време и јасан поглед ка источном хоризонту. У овим градовима Месец ће већ бити дубоко црвен када се појави — призор који делује готово нестварно ако га ухватите ниско на хоризонту.
Када ће се тоталитет видети у централној Европи и Србији?
Стручњаци преносе да ће Месец у потпуној мрежастој боји бити видљив: Беч (Аустрија), Будимпешта (Мађарска) и Београд (Србија) се налазе у временској зони ГМТ+2 (средњоевропско летње време). Тиме се додаје 2 сата на време ГМТ, па ће тоталитет у тим градовима трајати приближно од 19.30 до 20.52 по локалном времену.
Укратко: када наступи тоталитет (крвави Месец) у Европи, бићете у могућности да га посматрате отприлике између 19:30 и 20:52, уколико временски услови дозволе и Месец буде изнад хоризонта.
Шта очекивати
Ово помрачење дешава се свега 2,7 дана пре него што Месец достигне перигеј (тачку у својој орбити која је најближа Земљи), па ће се чинити нешто већим него иначе, иако разлика већини људи неће бити упадљива.
Укратко: када наступи тоталитет (крвави Месец) у Европи, бићете у могућности да га посматрате отприлике између 19.30 и 20.52, уколико временски услови дозволе и Месец буде изнад хоризонта
Оно што ће бити упадљиво јесте колико ће ово помрачење бити тамно. Око 36% пречника Месеца проћи ће кроз најмрачнији део Земљине сенке, што ће резултирати дубоким, интензивно обојеним помрачењем. Може се очекивати снажна црвенкаста нијанса, јер сунчева светлост пролази кроз Земљину атмосферу и прелама се ка Месецу — стварајући тај сабласни ефекат „крвавог Месеца“.