СИЈАМСКЕ БЛИЗАНКЕ СТАВИЛЕ СВЕТ ПРЕД ЈЕДИНСТВЕНУ ДИЛЕМУ Чија је беба?
Ко је мајка када се роде деца сијамских близанаца? Случај сестара Хенсел збунио је свет и отворио правно-медицинску дилему.
Када су се прошлог месеца Еби и Британи Хенсел, најпознатије спојене близнакиње на свету, појавиле у јавности са новорођенчетом у носиљци, фотографије су обишле планету. Јавност се одмах запитала – да ли су сестре заиста постале мајке, и ако јесу, како се уопште одређује ко је права, законски призната мајка?
Снимљене су док су пажљиво стављале бебу у задњи део црног „тесле“. Тај призор одмах је изазвао лавину коментара: оне су и раније отворено говориле да једног дана желе да буду мајке, али до сада нико није знао да ли су то и оствариле. Иако је веома могуће да је дете њихово, односно једне од њих, не постоји званична потврда.
Ко су заправо Еби и Британи?
Рођене 1990. године у Минесоти, оне су једно од ретких чуда медицине – дицефалични парапагус близанци, што значи да имају две главе и два срца, али једно тело од струка надоле, укључујући и заједничке репродуктивне органе.
Јавност их памти још са наступа у емисији Опре Винфри и насловнице магазина „Life“ 1996. године, а касније и из сопственог ријалити програма. После тога повукле су се из медија и посветиле животу учитељица, све док прошле године није откривено да се Еби 2021. удала за америчког војног ветерана, Џошуу Боулинга.
Шта каже закон?
Питање мајчинства код спојених близанаца никада није било једноставно. Адвокат Еверет Луптон објашњава да компјутерски системи у америчким државама, укључујући и Минесоту, предвиђају трудноћу као догађај једне особе. Другим речима – у документима може стајати само једно име.
„Иако су Еби и Британи одрасле жене са сопственим возачким дозволама и пореским пријавама, правни систем и даље третира порођај као искуство једне мајке“, каже Луптон.
Ипак, додаје да постоје и алтернативна решења – суд може признати и више од двоје родитеља ако се процени да је то у најбољем интересу детета.
У појединим државама већ су издате крштенице са три родитеља, углавном у случајевима вантелесне оплодње и сурогат материнства. Теоретски, и сестре Хенсел могле би да затраже да обе буду признате као мајке.
Медицински угао
Са медицинске стране, дилема је подједнако сложена. Пошто деле репродуктивне органе, трудноћа би се водила као јединствена – једно тело, једна материца, једно дете. То значи да би се порођај бележио као да га је изнела једна особа, иако га заправо доживљавају две сестре.
Стручњаци подсећају да у историји постоји тек један документован случај у којем су сијамске близнакиње саме изнеле и родиле дете – Роса Блажек из Чешке, која је 1909. родила сина.
Ко би стајао на крштеници?
Правни експерт Вилијам Холанд објашњава да у свих 50 америчких држава на првој линији крштенице мора бити уписана особа која је носила и родила дете. Код сестара Хенсел то технички значи – једно име.
„Међутим, у Минесоти је могуће накнадно поднети захтев за измену у року од годину дана, тако да би могле да се мењају и уписују наизменично“, каже Холанд. То је, додаје, опција о којој се мало говори ван стручних кругова.
Љубавни живот који интригира јавност
Фасцинација овим сестрама није везана само за њихову анатомију већ и за њихову интимност. Док је Еби удата за Џошуу Боулинга, Британи је задржала приватност и не говори о свом љубавном животу.
Када се појавила информација да су виђене са бебом, многи су се запитали – да ли је реч о њиховом детету, о усвајању или о беби из Џошуине претходне везе? Ништа од тога није потврђено, што додатно храни мистерију.
Шира слика – породица у 21. веку
Ова прича отвара шира питања: шта значи бити мајка у савременом друштву? Да ли је то биолошко питање, правна категорија или емотивна улога? Спојене близнакиње Хенсел ставиле су свет пред јединствену дилему која до сада није имала јасно решење.
Без обзира на законске финесе, једно је јасно – ако се заиста остварила њихова жеља да буду мајке, дете ће одрастати у породици испуњеној несвакидашњом љубављу и заједништвом.