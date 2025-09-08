ШОКАНТНО ОТКРИЋЕ ИТАЛИЈАНСКИХ АРХЕОЛОГА Легендарн лав је кинеског порекла
Чувена бронзана статуа крилатог лава која већ вековима краси центар Пјаца Сан Марка у Венецији могла би имати потпуно неочекивано порекло.
Према новој студији, бронза од које је направљена потиче из Кине, а сама статуа је вероватно првобитно израђена као чувар гробнице пре више од 1.000 година, у време династије Танг (618–907).
Истраживачи сматрају да је могла стићи у Венецију захваљујући оцу Марка Пола и његовом ујаку, који су је, највероватније, донели Путем свиле у 13. веку.
„Венеција је град пун мистерија, али једна је сада решена: ‘Лав’ Светог Марка је кинески и прошао је Пут свиле“, изјавио је коаутор студије Масимо Видале, археолог са Универзитета у Падови.
Студија је објављена 4. септембра у часопису Antiquity, а научници су открили да је бронза за статуу набављена из области доњег тока реке Јангце у источној Кини. Ово подручје је богато налазиштима руде бакра, цинка, гвожђа и злата, што је потврђено анализом изотопа олова коришћењем масене спектрометрије. Упоређивањем узорака бронзе са светским базама података, установљено је да је порекло метала несумњиво из ове кинеске области.
Откуд лав у Венецији
У 13. веку Млетачка република је контролисала кључне источне трговачке путеве, а њен симбол био је крилати лав са јеванђељем Светог Марка под шапама, који је симболизовао владавину Венеције над морима. Истраживачи сматрају да су браћа Поло статуу можда допремила у деловима и да је затим локални венецијански мајстор прилагодио скулптуру тако да личи на симбол Венеције.
Откриће порекла бронзе објашњава и необичан стил венецијанског лава. Он се разликује од средњовековних лавова између 11. и 14. века који се налазе широм Европе, али има велике сличности са кинеским скулптурама из доба династије Танг, нарочито са статуама познатим као „zhènmùshòu“ — чуварима гробница. Такви чувари често имају лавље њушке, раскошне гриве, шиљате уши, рогове и подигнута крила. Код венецијанског лава се, такође, виде трагови на металу који указују да је можда имао један или два рога, касније уклоњена.
Истраживачи претпостављају да су Николо и Мафео Поло, отац и стриц чувеног Марка Пола, током својих путовања у 13. веку можда наишли на ову статуу у Кини. Путовали су све до данашњег Пекинга и провели четири године на двору Кублај-кана. Према једној хипотези, Поли су могли да препознају овог „чувара гробнице“ као представу лава и одлучили да га понесу у Венецију.
„Наравно, ово је само једно могуће објашњење, засновано на укрштању историјских и археометалуршких података“, написали су аутори студије. „Сада је ред на историчаре да дају коначну реч.